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太陽能板回收未監管 專家：恐生態浩劫

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
全球太陽能安裝容量已超過1兆瓦。(Photo by Oregon Department of Transportation Flickr used under Creative Commons license)
全球太陽能安裝容量已超過1兆瓦。(Photo by Oregon Department of Transportation Flickr used under Creative Commons license)

回收太陽能板成當務之急。專家指出，太陽能板壽命約25年，隨著全球安裝量持續升高，若目前沒有建立適當的回收機制，廢棄太陽能板恐造成生態浩劫。

太陽能超過1兆瓦

據《BBC》報導，澳洲新南威爾斯大學科學家鄧蓉指出，「全球已安裝超過1兆瓦太陽能發電量，一般太陽能板容量約400W，若以家用屋頂及太陽能發電廠計算，約相當於多達25億個太陽能板。」英國政府也指出，當地約有數千萬片太陽能板，但專門處理和回收太陽能板的基礎設施卻不足。

對此，國際可再生能源機構代表尤特科利爾表示，「到了2050年，將出現廢棄太陽能板垃圾山，生產越來越多太陽能板雖是好事，但如何處理廢棄物？」

回收板堆積如山

據《Renew Economy》報導，新南威爾斯大學科學家理查德科爾奇表示，「過去十年，隨著世界轉向再生能源，小型和大型太陽能系統已經快速成長，太陽能面板的壽命約25至30年，代表15年前安裝的系統將接近使用年限終點，導致大量需要回收的報廢太陽能板出現。」

目前法國ROSI負責回收太陽能板，除了回收玻璃前面板和鋁框架外，該公司還可回收幾乎所有內部面板的原料，例如銀和銅。傳統回收太陽能板多回收大多數鋁及玻璃，但是回收後的玻璃品質不佳，而且回收的玻璃雖多來製作瓷磚或在噴砂加工中使用，或是與其他材料混合製造瀝青，但不能用於需要高級玻璃的製作，例如生產新的太陽能板。

銀和銅可回收

科利爾表示，「到2030年，全球將擁有四百萬噸太陽能板廢料，這是可控範圍內的，但到2050年，全球將累積超過2億噸的廢料。」

鄧蓉指出，「為了進行再利用，太陽能板的組件需要小心分離以避免與其他材料污染，而且製造商只會重新使用高純度材料，這是很難達到的目標。」

專家也表示，歐洲國家已經示範更好的回收方法，包括使用分離技術，而達到使用期限的系統，除非目前趕快處理，否則將成為未來的環境問題。

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再生能源 太陽能發電

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