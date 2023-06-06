野村：AI將嘉惠台、韓科技股並提高生產力

野村控股分析師表示，人工智慧（AI）將對包括台灣、南韓在內的亞洲地區帶來尤其大的市場影響，從科技股到長期公債殖利率可能都會受到影響。

野村表示，一些明顯的受惠族群包括電子零件與系統製造商，像是台積電、鴻海、三星電子與SK海力士。這些業者都獲得野村「買進」評級。

包括David Wong在內的野村分析師預期，展望未來，AI將協助提高中國大陸、台灣、日本與南韓這些人口老化與萎縮國家的生產力，同時提高服務業的「通膨減緩」（disinflation）壓力。

分析師們在6月5日的報告中表示，這最終可能使得南韓與台灣的較長期債券殖利率減少約50個基點。較短天期的殖利率將持續受商業景氣和央行決策大幅影響。

野村說，長天期的中國大陸公債可能也會獲得類似的支撐，取決於大陸逐步出爐的政策框架。