日將大舉干預匯市阻貶日圓？專家揣測這次在這價位出手

日圓再度疲軟，接近上次促使政府官員干預匯市以阻貶日圓的水準。部分市場觀察家預測，在高利率和高通膨世界裡堅持超寬鬆貨幣政策的日本銀行（央行）將採取更大規模的干預措施。

日圓兌美元匯價周二僅略低於140。日圓在5月底貶破此一關卡，是去年11月以來首見。

日本財務省去年在日圓兌美元匯價達1990年來最低的150時，動用大約680億美元，於9月22日、10月21日和10月24日三天進行干預。

滙豐銀行亞洲外匯研究主管周淑芬（Joey Chew）表示，日圓最近的走勢將讓人質疑政府是否會干預匯市。她在上周四的研究報告寫道：「現在美元兌日圓已經突破140，我們認為很快就會有財政部潛在干預的問題。」然而，她補充說，財政大臣鈴木順一最近的措辭，「不如2022年9月干預之前那樣強硬」，立即採取行動的可能性似乎較小。

周淑芬說：「我們密切注意來自副財務大臣神田真人或甚至是首相岸田文雄在內的人發言說出『緊迫感』、『過度』、『單方面』、『準備採取行動』等詞彙。」

她認為政府官員這次可能在日圓兌美元達145時出手。因為在去年日本干預匯市之前，日圓9月的波動約6%至8%，而最近大概是4%至5%，「波動幅度如果要比上月高出6%，日圓兌美元就必須貶到145」。

在此同時，高盛集團的經濟學家在5月26日的一份研究報告裡指出，美國聯準會再次升息的話將進一步削弱日圓。隨著日本央行維持超鴿派負利率立場，美日本利差將持續存在。他們說：「如果聯準會繼續升息，或日本央行按兵不動的時間超過我們的預期，日圓有更疲軟的風險，這兩種情況目前看來可能性比美國經濟衰退更大。」

日本央行訂6月15日和16日召開下次貨幣政策會議。