首談中國行 馬斯克：北京擬推新規監管人工智慧

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）5月30日展開為期兩天的訪中行程，他今天首度發表評論說，中國高層官員對他說，北京當局計劃針對人工智慧（AI）推出新的監管規定。

法新社報導，身兼推特（Twitter）所有者和特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克上週分別在北京和上海與高層官員及員工舉行會議。

馬斯克說：「值得注意的是，我在最近這趟訪中之旅中，與中國高階領導層就人工智慧的風險以及實施監督或監管的必要性，展開一些頗富成效的討論。」

「我從這些對話中了解到，北京將在中國對AI進行監管。」

馬斯克在中國擁有龐大繁雜的商業利益，早已引起華府關切，他在推特上與美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子小羅勃．甘迺迪（RobertKennedy Jr）進行直播討論時談到這次中國行。民主黨籍的小羅勃．甘迺迪已正式宣布角逐白宮大位，他是出了名的疫苗陰謀論者。

馬斯克在訪中期間沒有發推文，特斯拉也沒有發布馬斯克與中國官員會面的消息。

然而中方表示，馬斯克對中國大加讚賞，稱讚中國發展的「活力和潛力」，並表示「對中國市場充滿信心」。

自總部位於舊金山的OpenAI去年11月推出ChatGPT以來，許多中國企業爭相開發可模仿人類說話的AI服務。

不過，AI的快速發展，引發全球對這項技術可能散播假消息和遭到濫用示警。

馬斯克沒有詳細說明他與中國官員的討論，但他指的可能是一項全面的法律草案，要求新的AI產品在上市前接受安全評估，並確保其反映的是「社會主義核心價值」。

中國的「生成式人工智能服務管理辦法」禁止宣揚「恐怖主義或極端主義」、「民族仇恨」或「其他可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容」。

在北京高度集權的政治體制下，這些措施幾乎肯定將成為法律。

現年51歲的馬斯克形容他在中國的會議「前景可期」。

他說：「我認為，如果在中國開發出一種極其強大的數位超級智慧，實際上是對中國政府主權的威脅。我想他們已將這種擔憂掛在心上。」