快訊

「璀璨帝國 」184億富婆安娜中風過世 享壽62歲

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

拍「日本5家難吃雷店」影片遭炎上 蔡阿嘎2度道歉：我的疏失及錯誤

WWDC／蘋果發表15吋MacBook Air iOS 17功能更新

中央社／ 加州古柏迪諾5日綜合外電報導
全新搭載M2晶片的15吋MacBook Air厚度僅有1.15公分非常纖薄。聯合報記者黃筱晴／攝影
全新搭載M2晶片的15吋MacBook Air厚度僅有1.15公分非常纖薄。聯合報記者黃筱晴／攝影

蘋果公司（Apple Inc）今天發表採用自家處理器晶片、更高規格的桌上型電腦和筆記型電腦Mac產品陣容，以及隔空傳電話號碼等iOS 17新功能。

路透社報導，蘋果沒有就類似ChatGPT或谷歌（Google）的Bard搜尋引擎等生成式人工智慧（AI）產品發布任何重大公告，但有悄悄加入幾個較小的AI功能，例如語音信箱即時語音轉文字。

蘋果宣布推出搭載自家設計M2處理器晶片的15吋MacBook Air，配有6個喇叭，售價1299美元（新台幣39800元），下週上市。13吋的MacBook Air售價將降至1099美元。

蘋果也推出新一代Mac Studio桌機，採用新款M2Ultra晶片提供足夠記憶體來處理AI任務，這是競爭對手晶片所辦不到的。

蘋果還推出新款Mac Pro，為其性能最高的桌機，搭載M2 Ultra晶片，售價6999美元。M2 Ultra晶片為兩個M2 Max的合併，這與蘋果提升M1 Ultra性能的方法類似。

Mac Pro迄今還是蘋果產品陣容中最後一款仍使用英特爾（Intel）晶片的電腦。

蘋果也對iOS軟體稍做一些更新，例如NameDrop功能，可以讓用戶更輕鬆交換聯絡人資訊；其他一些功能則著重於安全和保障，例如Check In功能，讓用戶抵達目的地時通知親友報平安。

語音 台幣

延伸閱讀

15吋MacBook Air實機真的有夠薄 13吋機種佛心降價2千

WWDC／蘋果Vision Pro迎戰AR 2024開賣定價破10萬元

道瓊跌近200點 服務業加深Fed不動預期、蘋果創高後回落

實機快速看！蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro

相關新聞

美股史指觸9月新高 道指大跌200點

史坦普500指數收低，回吐早盤漲幅，盤中一度觸及9個月以來最高水平。

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

蘋果股價在WWDC開發者大會結束後馬上轉跌，此次WWDC大會壓軸是發布首款AR/VR頭盔Apple Vision Pro，然而股價在發表後大跌，截至美東時間下午4時30分，道指跌179.58點或0.76%。

英特爾要賣Mobileye部分持股 籌資約15億美元

英特爾（Intel）將賣掉自駕車部門Mobileye Global的部分持股，籌資約14.8億美元，為宏大的支出計畫提供...

沙國加碼減產 油價走高

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日在維也納召開會議，決議今年4月宣布的減產措施延長至2024年底，但沙烏地阿拉伯於...

WWDC／蘋果發表15吋MacBook Air iOS 17功能更新

蘋果公司（Apple Inc）今天發表採用自家處理器晶片、更高規格的桌上型電腦和筆記型電腦Mac產品陣容，以及隔空傳電話...

WWDC／蘋果開發者大會要點一次看 除了MR頭戴裝置還有哪些產品？

蘋果周一（5日）在年度全球開發者大會（WWDC）上公開它的第一付擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，並發表一系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦