WWDC／蘋果發表15吋MacBook Air iOS 17功能更新

蘋果公司（Apple Inc）今天發表採用自家處理器晶片、更高規格的桌上型電腦和筆記型電腦Mac產品陣容，以及隔空傳電話號碼等iOS 17新功能。

路透社報導，蘋果沒有就類似ChatGPT或谷歌（Google）的Bard搜尋引擎等生成式人工智慧（AI）產品發布任何重大公告，但有悄悄加入幾個較小的AI功能，例如語音信箱即時語音轉文字。

蘋果宣布推出搭載自家設計M2處理器晶片的15吋MacBook Air，配有6個喇叭，售價1299美元（新台幣39800元），下週上市。13吋的MacBook Air售價將降至1099美元。

蘋果也推出新一代Mac Studio桌機，採用新款M2Ultra晶片提供足夠記憶體來處理AI任務，這是競爭對手晶片所辦不到的。

蘋果還推出新款Mac Pro，為其性能最高的桌機，搭載M2 Ultra晶片，售價6999美元。M2 Ultra晶片為兩個M2 Max的合併，這與蘋果提升M1 Ultra性能的方法類似。

Mac Pro迄今還是蘋果產品陣容中最後一款仍使用英特爾（Intel）晶片的電腦。

蘋果也對iOS軟體稍做一些更新，例如NameDrop功能，可以讓用戶更輕鬆交換聯絡人資訊；其他一些功能則著重於安全和保障，例如Check In功能，讓用戶抵達目的地時通知親友報平安。