美元回落 美國服務業數據疲軟
美元周一回落，受供應管理學會（ISM）整體服務業指數意外跌至今年以來最低所打壓。
ISM周一公布，美國非製造業採購經理人指數（PMI）從4月的51.9降至上月的50.3，服務業占美國經濟三分之二以上。路透調查經濟學家原估上升至52.2。
美元指數一度上漲0.4%，尾盤跌0.01%，報104.002。
歐元升值不到0.1%，報1.0712美元，略高於5月31日的1.0635美元，是3月20日來最低點。
美元兌日圓跌0.3%，至139.60日圓，5月30日曾達到140.93，為11月23日以來最高。
根據芝商所的FedWatch工具，市場認為Fed 本月保持利率不變的可能性最大，但聯邦基金利率期貨交易員消化的預期是到7月至少額外升息25個基點的可能性為65%。
Fed 官員現在正處於6月13-14日會議前的靜默期。將於6月13日公布的5月消費者物價指數，是下一個重要的美國經濟報告。
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