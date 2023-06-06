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美元回落 美國服務業數據疲軟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周一回落，受供應管理學會（ISM）整體服務業指數意外跌至今年以來最低所打壓。

ISM周一公布，美國非製造業採購經理人指數（PMI）從4月的51.9降至上月的50.3，服務業占美國經濟三分之二以上。路透調查經濟學家原估上升至52.2。

美元指數一度上漲0.4%，尾盤跌0.01%，報104.002。

歐元升值不到0.1%，報1.0712美元，略高於5月31日的1.0635美元，是3月20日來最低點。

美元兌日圓跌0.3%，至139.60日圓，5月30日曾達到140.93，為11月23日以來最高。

根據芝商所的FedWatch工具，市場認為Fed 本月保持利率不變的可能性最大，但聯邦基金利率期貨交易員消化的預期是到7月至少額外升息25個基點的可能性為65%。

Fed 官員現在正處於6月13-14日會議前的靜默期。將於6月13日公布的5月消費者物價指數，是下一個重要的美國經濟報告。

指數 美國

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