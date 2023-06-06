沙國減產帶動油價小幅收漲 金價反彈、押Fed暫停升息

國際油價周一（5日）小幅上漲，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯承諾從7月起進一步減產每日100萬桶，以因應不利油價的總體經濟不利因素；金價反彈，因美國服務業放緩，讓交易人士提高押注聯準會暫停升息。

油價上漲不到1% 漲幅較盤中收斂

布蘭特原油8月期貨上漲0.58美元，漲幅0.76%，結算價為每桶76.71美元，此前曾觸及78.73美元的盤中高點。

西德州原油7月期貨上漲0.57%，至每桶72.15美元，盤中一度觸及75.06美元。

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）維持現有減產措施到2024年，只有沙國獨自減產，利多因素被市場整體避險情緒所抵銷，而且交易人士也在觀望減產是否會實現，因此使得油價盤中漲幅收斂。

CIBC Private Wealth高級能源交易員Rebecca Babin表示：市場反應平淡「進一步證明原油交易人士並不擔心OPEC+減產能成為持續反彈的催化劑」，「減產確實降低了下行風險，但並沒有激發對需求接近樂觀的下半年預測的信心。」

不過，能源顧問業者Rystad Energy表示，沙國的額外減產可能會加深市場供應不足在7月超過每日300萬桶，這可能會在未來幾周推高價格。

國際能源署（IEA）署長比羅爾周一表示，在產油國達成限制供應的新協議後，油價上漲的可能性大幅增加。

金價反彈

現貨黃金價格上漲0.7%，至每英兩1,961.86美元，收復盤中稍早跌幅，當時金價觸及5月30日以來的最低點。

美國黃金期貨收於1,974.30美元，上漲0.2%。

美國服務業在5月幾乎沒有成長，因為新訂單放緩，美國供應管理協會（ISM）的非製造業指數從4月的51.9，5月降至50.3，沒有達到預期的上升到52.2。這使得交易人士重新思考聯準會升息路徑，對暫停升息的押注提高，帶動美國公債殖利率下滑、美元走貶，金價相對走升。

根據CME FedWatch工具，交易人士預期聯準會在6月13-14日會議上暫停升息的機率為78%。

道明證券的商品策略師Daniel Ghali表示：「市場真的把它當作一個理由，關於消除一些升息押注。」但他也說，如果金價跌破1,950美元，賣盤可能會帶來更大下行壓力。他說，如果金價跌破1,930美元，趨勢追隨者可能會結清所有的黃金部位。

白銀下跌0.2%至23.54美元，白金上漲2.6%至1,029.92美元，而鈀金下跌0.4%至1,414.21美元。