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越南分區停電 鴻海、三星工廠所在地受影響

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
熱浪之下，越南電力系統難以負荷，鴻海和三星電子等設有工廠的北部工業區被迫分區停電。 路透
熱浪之下，越南電力系統難以負荷，鴻海和三星電子等設有工廠的北部工業區被迫分區停電。 路透

越南遭逢熱浪侵襲，用電激增，電力系統難以負荷，導致鴻海和三星電子等設有工廠的北部工業區，被迫分區停電

國營媒體引述越南電力集團（EVN）北部單位說法，指出Canon的北寧省工廠將停電，時間是5日早上8點到隔日早上5點，並說該省至少五個工業區和數個村莊，在本周頭幾天將部分或全面斷電數小時。現在還不清楚是否有其他公司受影響。

不願具名的兩名越南官員表示，北寧和北江兩省的若干工業區持續面臨斷電風險。其中一人說：「我們今天稍晚將與EVN討論狀況，與限制衝擊的措施。」鴻海、三星電子、立訊、Canon等在這兩省設有生產設施。

越南歐洲商會（EuroCham）副主席布福雷5日說，越南作為全球可靠製造中心的聲譽可能受損，當地工商部應在此之前採取緊急措施。他強調斷電嚴重干擾工業活動。

由於主要出口市場需求疲弱，越南經濟成長率從去年第4季的5.9%，到今年第1季縮減至3.3%。停電勢必危害到防止經濟放緩的措施。為了讓供電系統維持運作，該國關閉路燈、製造商改在離峰時段作業，並有逾1.1萬家公司同意節約用電。

工商部副部長杜勝海（Do Thang Hai）周末在政府會議坦承，部分地區的家庭和企業在某些時間供電短缺，此種狀況可能會持續。

越南 停電

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