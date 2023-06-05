追隨老長官 前NBC環球高層入職推特

前美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）高層貝納羅奇告訴路透社，他將於5日加入推特（Twitter），職務內容聚焦在業務營運。

貝納羅奇（Joe Benarroch）在電子郵件中表示，他很期待能和推特的「共同打造推特2.0」小組共事。

5月接獲任命的推特新執行長雅克里諾（LindaYaccarino）推文說：「貝納羅奇，歡迎你加入我們。」她並沒有說明貝納羅奇將擔任的職務。

貝納羅奇先前在康卡斯特公司（Comcast Corp）旗下的NBC環球集團工作，負責廣告及合作夥伴部門的溝通策略，是雅克里諾的下屬。在進入推特之前，雅克里諾是NBC環球集團廣告部門的主管。

貝納羅奇被任命之前，推特甫經歷若干高層離職，增加了雅克里諾的挑戰。

推特負責信任與安全事務的主管爾溫（Ella Irwin）1日宣布辭去在推特的職務。

路透社2日報導，推特品牌安全暨廣告品質主管布朗（A.J. Brown）也決定離開。

貝納羅奇的人事案今天由華爾街日報（WSJ）率先披露。