Grab、GoTo成長放緩 東南亞新創面臨「融資寒冬」

東南亞新創公司正面臨「融資寒冬」，即將寫下疫情前以來融資狀況最糟半年成績，此時創投投資人縮減他們對新興公司的估值看法。

日經新聞報導，全球利率上揚，再加上新加坡Grab、印尼GoTo等上市科技公司業績減緩，正不利新創公司的估值，也影響投資氛圍。Grab和GoTo是東南亞地區創投資金的兩大指標公司。

根據英國投資數據業者Preqin的資料，今年來截至5月31日，東南亞地區的創投融資規模為40億美元，較去年上半年下滑65%，也寫下2019年下半年來最低水準。印尼與新加坡的創投融資在今年上半年分別銳減70%與65%。

新加坡創投債務公司Genesis Alternative Ventures合夥人Martin Tang表示：「由於經濟展望較為嚴峻，許多創投資本家已將焦點從為新交易提供融資，轉向投資組合管理。」

這種資金撤離在美國投資人中尤其明顯，他們在疫情期間湧向東南亞地區，但隨著利率上揚，導致成長股估值被拉低，並且限制新創投資人的退路，讓投資人轉為審慎。

規劃成立一檔新基金的一家新加坡創投公司合夥人說，該基金已獲得數家美國創投公司與投資人初步承諾，但一些「縮減或暫停」投資，聚焦協助自家國內現有的新創公司。在3月發生矽谷銀行倒閉後，投資人變得更謹慎。

他說：「情勢確實已經減緩且變得艱困。這是多數新創公司與創投公司首度必須度過融資寒冬。」

對於東協國家來說，區域內明興科技公司的表現不佳，已影響了創投業者為新創公司提供融資的意願。

Grab與其叫車、電商競爭同業GoTo公布今年第1季交易成長減緩，是上市以來首度沒有寫下二位數成長幅度，這令投資人感到不安。

Grab的股價在5月18日重挫近15%，該公司說，透過其平台交易的商品交易總額首季僅成長3%；GoTo則在4月表示，其商品交易總額僅成長6%。

兩大科技公司仍有支持者。Grab首季淨損減少43%至2.5億美元；GoTo的淨損則減少41%至3.89兆印尼盾（2.6億美元），反映裁員、削減給予商家與用戶的補貼等措施奏效。

Grab的一家機構投資者表示：「它們被要求減少虧損，而它們正在削減虧損。但投資人希望它們在較短時間內轉虧為盈，同時不希望犧牲交易成長。這相當難。」