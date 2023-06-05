本周開盤前 五件國際事不可不知

亞洲最大的防務會議上，美國國防部長奧斯汀在演講中警告台海衝突將以「無法想像的方式」影響全球經濟，美中兩國軍方需要加強溝通。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

香格里拉對話會暗潮洶湧 美加軍艦過航台海遭陸艦干擾

奧斯汀周六在新加坡的香格里拉對話會上表示：「完全可以肯定的一點是，台海衝突將是毀滅性的。維護台海的和平與穩定對全球有重大意義。商船航道和全球供應鏈的安全性取決於此。」

在奧斯汀發表上述講話後不久，美國海軍表示，美國一艘驅逐艦和加拿大一艘護衛艦行經台灣海峽，中國海軍一艘軍艦切入美國驅逐艦前方，在距離僅137公尺處行駛，使美國驅逐艦和加拿大護衛艦處於危險境地。美軍印太司令部發布聲明說，該陸艦「違反了有關國際水域安全通行的海上航道規則」。

中國東部戰區發布聲明說，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，「有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定」。

沙烏地7月起每日額外減產100萬桶 阿聯獲得更高配額

經過長達數小時的激烈談判，OPEC+宣布達成產量協議，沙烏地阿拉伯將額外自願減產100萬桶。

沙烏地能源大臣Abdulaziz bin Salman宣布的這一減產行動再次令市場嘩然，Salman表示沙烏地將盡一切努力來恢復石油市場穩定。其他成員國雖然沒有採取額外行動來支撐油價，但它們同意將之前宣布的減產措施維持到2024年。

周末會談的主要贏家是阿聯酋，該國明年的產量配額被提高，相應的是OPEC+非洲成員國被要求放棄部分未使用的產量配額。

美股勁揚700點 漲勢還沒完

美股上周五（2日）大漲，道瓊工業指數大漲超過700點，美國就業數據公布好消息，而聯準會（Fed）本月開會預料按兵不動，展現投資人求之不得的最佳結果。通膨和利率的不確定感暫獲排除，美股可望受人工智慧（AI）熱潮繼續穩步上漲。

道瓊指數上周五大漲2.1%，創今年來最大單日漲幅，標普500和那斯達克綜合指數各漲1.5%和1.1%。一周下來，標普和那指各漲1.8%和2%。標普連漲三周，自去年10月谷底反彈近20%，接近牛市；那斯達克連漲六周，收在52周高峰。

費城半導體指數上周五下跌0.2%，台積電ADR則小漲0.1%，較台北交易股票溢價8%。一周下來，費半和台積電ADR各跌1.3%和4.2%。

隨著美股走高，美股「恐慌指數」波動率指數（VIX）跌至2020年2月以來也就是疫情之前最低水準，在投資人看來，這是股市趨向健康的利多跡象。

美國勞工部公布的5月新增就業達33.9萬人，超出所料，但對評估經濟是否過熱或過冷的基金經理人來說，5月薪資增幅持平、失業率上升，代表就業出現難得不冷不熱的情況，即經濟不僅不見放緩，就連可能拖累企業獲利和股價的衰退疑慮也一掃而空。

美倒債警報解除

美國總統拜登3日簽署提高舉債上限法案，正式解除這一輪倒債警報，讓市場鬆一口氣，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，債限最新發展未必有利股市，因為提高聯準會（Fed）繼續升息的機率，還有美國財政部的操作將收回流動性。

拜登已簽署「2023年財政責任法案」，使該法案正式成為法律，凍結舉債上限並限制聯邦支出兩年，正式解除美國債務違約的威脅。

巴隆周刊指出，在債限僵局獲得突破前，Fed已暗示本月可能暫停升息，這可能反映對債限僵局金融衝擊的考量，勝過最新經濟數據的影響，包括5月就業報告。儘管部分人士預估，債限僵局的影響相當於升息1碼，但貨幣決策當局可能發現，在失業率處於歷史低點、通膨率又遠高於2%目標的此時，不進一步升息會是個錯誤。

寄望MR頭盔成元宇宙救世主

蘋果今年全球開發者大會（WWDC）台北時間明天凌晨登場，最大焦點莫過於首款混合實境（MR）裝置與相關作業系統，虛擬實境（VR）產業正寄望蘋果這款新品也能像過去的iPad一樣大紅，成為元宇宙救世主，吸引創投資金回流。

本次WWDC，蘋果官網將這場活動的形容為「編碼新世界」（Code new worlds），許多人解釋為新的運算平台，促使市場高度期待將發表十多年來最重大的硬體產品：MR頭戴裝置，價格可能為3,000美元左右，將整合擴增實境（AR）與VR技術。

Venture Reality基金共同創辦人Tipatat Chennavasin預期，這款頭戴裝置將包括新設立的App Store，是「上百萬名開發者從數十億人賺進上億美元的下一個生態系」，新創公司多年來已用「曲棍球桿狀的線圖」向潛在投資人預測，一旦蘋果以其硬體驗證VR技術，營收將迅速成長。