美國今年亞洲低成本進口 陸貨剩一半不到

最新數據顯示，在西方企業持續將業務遷出中國大陸之際，大陸貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低水準，反映地緣政治緊張已影響美中貿易。

英國金融時報（FT）報導，根據芝加哥顧問公司Kearney最新公布的美國年度回流指數報告，美國努力降低對中國大陸的依賴，加上美國消費者對價格敏感等因素，導致美國貿易轉向亞洲其他進口成本較低的替代選項。報告共同作者范登波切說：「到2023年底，中國占美國從亞洲低成本國家（剔除日韓）進口的比重，勢必降至50%以下。」

美中互為雙方最大的貿易夥伴。根據這項回流指數，大陸去年占美國從亞洲進口製成品的比重達50.7%，但已遠低於2013年的近70%。大陸對美國的出口下滑，而越南過去五年對美國的出口大增一倍，甚至在過去十年大增兩倍。

在輸美亞洲產品中，印度、台灣及馬來西亞的比重也持續升高。

范登波切表示，華府新通過的法案，像是降低通膨法案和晶片與科學法案，將持續吸引投資從中國大陸回流美國與墨西哥，例如半導體製造和電動車電池生產。