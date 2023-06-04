重開申請窗口 印度晶圓製造項目補貼計劃調整

集微網消息，據外媒報導，自2023年6月1日起，脩改版Semicon India計劃重新開放了接受在印建立半導體和顯示面板工廠的申請窗口。這些申請將由印度半導體使命（ISM）組織接收，該組織負責實施改進的Semicon India計劃，以促進印度半導體和顯示器製造生態系統的發展。

報導稱，此擧或源於Semicon India在2022年1月的第一個申請窗口過短，在45天內關閉，期間申報的三大項目目前推進進度都不理想。

在持續至2024年12月的新申請期，公司、財團和合資企業可以根據脩改後的計劃申請財政激勵，在印度任何工藝節點（甚至是成熟節點）建立半導體晶圓廠時，將補貼項目成本的50%。在印度建立使用特定技術的顯示面板工廠也有資格獲得相當於項目成本50%的財政激勵。

報道還提及，「在印度建立化合物半導體、矽光子學、傳感器、分立半導體和半導體ATMP/OSAT設施的脩改計劃」的申請期開放至2024年12月。此外，面向晶片設計公司的設計相關激勵 (DLI)申請窗口計劃開放至2024年12月。截至目前，在26份申請中，已接受了5份DLI計劃下的申請。

Semicon India是印度政府於2021年12月推出的半導體產業扶持計劃，投資91.9億美元（7600億盧比）用於印度半導體和顯示製造生態系統的發展。所有半導體工廠建設計劃和顯示工廠建設計劃現有申請人在對其提案進行必要的修改後，有資格繼續申請改進版計劃的補貼。