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瑞薩電子成功完成對Panthronics收購 推13項NFC參考設計方案

集微網／ 集微網
據外媒報導，在獲得監管部門批準後，瑞薩電子日前宣佈已成功完成對奧地利NFC晶片公司Panthronics AG的收購。路透
據外媒報導，在獲得監管部門批準後，瑞薩電子日前宣佈已成功完成對奧地利NFC晶片公司Panthronics AG的收購。路透

集微網消息，據外媒報導，在獲得監管部門批準後，瑞薩電子日前宣佈已成功完成對奧地利NFC晶片公司Panthronics AG的收購。

瑞薩電子方面還宣佈推出了13項「成功產品組合」解決方案設計（Winning Combination），將瑞薩電子產品與Panthronics的近場通信(NFC)技術相結合，擴展了該公司在連接領域的產品佈侷。

瑞薩嵌入式處理、數字電源和信號鏈執行副總裁兼總經理Sailesh Chittipeddi表示：「我們很高興歡迎Panthronics團隊加入瑞薩電子，並在同一天宣佈了13個展示公司之間技術協同效應的成功組合解決方案。將瑞薩電子廣泛的嵌入式處理、電源、連接和模擬產品組合與Panthronics的NFC技術結合在一起，為客戶提供交鑰匙NFC解決方案。」

NFC當前廣泛應用於日常生活中，其市場預計將在工業和汽車用例中呈指數級增長。Panthronics總部位於奧地利格拉茨，致力於為支付、物聯網、資產跟蹤和無線充電提供易於應用、體積小且高效的NFC晶片組和軟件，瑞薩對其的收購於今年3月宣佈。

奧地利 物聯網 客戶 瑞薩

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