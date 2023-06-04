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AI會造成人類滅絕？專家：威脅被誇大

中央社／ 舊金山3日綜合外電報導
AI專家馬庫斯。 美聯社
AI專家馬庫斯。 美聯社

打從6個月前能吟詩作對的ChatGPT橫空出世開始，專家馬庫斯（GaryMarcus）就不斷對人工智慧（AI）的快速發展和運用提出警告。

法新社報導，但這位紐約大學（New YorkUniversity）名譽教授在最近訪談中告訴法新社，目前關於AI威脅的說法，可能有點「誇大」了。

馬庫斯說：「我個人並不那麼擔心滅絕風險，至少現在是這樣，因為情況並不那麼具體。」

「我擔心的、更普遍的問題…是我們正在打造我們無法妥善控制的人工智慧系統，我認為這會帶來很大風險，（但）可能與生存無關。」

早在ChatGPT出現之前，馬庫斯高中時就設計出自己第1套人工智慧程式，那是個把拉丁文翻譯成英文的軟體。鑽研兒童心理學多年之後，他創立機器學習公司 Geometric Intelligence，後來被Uber收購。

上週他並未連署業界領袖和專家發布的聲明，引發轟動。這段僅有一句話、OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）也參與發布的聲明指出，全球領袖應致力降低來自AI技術的「滅絕風險」，因應AI風險，應是與因應「流行病和核戰等社會風險同等的全球優先要務」。

馬庫斯說：「如果你真的認為有生存的風險，為什麼還要做？這是很合理的疑問。」

他認為，與其把焦點放在人類滅絕等遙遠的情境，社會更應該把注意力放在真正的危險上。

「人們可能會試圖透過使用人工智慧來造成各種混亂，藉此操縱市場，然後我們可能會，舉例來說，指責俄羅斯人，『看看他們對我們國家做了什麼』，其實他們並沒有參與其中。」

「這可能會升級，演變成核戰之類的，所以我想有些情況會滿嚴重的。至於人類滅絕？我就不知道了。」

ChatGPT 人工智慧 機器學習

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