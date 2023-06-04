美股勁揚700點 漲勢還沒完

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
通膨和利率的不確定感暫獲排除，美股可望受人工智慧（AI）熱潮繼續穩步上漲。（美聯社）
通膨和利率的不確定感暫獲排除，美股可望受人工智慧（AI）熱潮繼續穩步上漲。（美聯社）

美股上周五（2日）大漲，道瓊工業指數大漲超過700點，美國就業數據公布好消息，而聯準會（Fed）本月開會預料按兵不動，展現投資人求之不得的最佳結果。通膨和利率的不確定感暫獲排除，美股可望受人工智慧（AI）熱潮繼續穩步上漲。

道瓊指數上周五大漲2.1%，創今年來最大單日漲幅，標普500和那斯達克綜合指數各漲1.5%和1.1%。一周下來，標普和那指各漲1.8%和2%。標普連漲三周，自去年10月谷底反彈近20%，接近牛市；那斯達克連漲六周，收在52周高峰。

費城半導體指數上周五下跌0.2%，台積電ADR則小漲0.1%，一周下來，費半和台積電ADR各跌1.3%和4.2%。

隨著美股走高，美股「恐慌指數」波動率指數（VIX）跌至2020年2月以來也就是疫情之前最低水準，在投資人看來，這是股市趨向健康的利多跡象。

美國勞工部公布的5月新增就業達33.9萬人，超出所料，但對評估經濟是否過熱或過冷的基金經理人來說，5月薪資增幅持平、失業率上升，代表就業出現難得不冷不熱的情況，即經濟不僅不見放緩，就連可能拖累企業獲利和股價的衰退疑慮也一掃而空。

Income Research+ Management基金經理人蘭利說：「這是求之不得的結果，整體表現好，細節也支持通膨減緩趨勢。」

此外，強勁的就業數據幾乎沒有動搖市場預期Fed本月按兵不動的心理，一周下來，市場反映Fed 台北時間15日凌晨升息1碼的機率減半為28%，不過7月有可能再升息1碼。

標普500指數今年來上漲11.5%，那斯達克指數更大漲26.5%，已有投資人議論是否該獲利了結。

Ned Davis研究最近報告中指出，美股再漲空間有限，前五檔大型股合計占標準普爾500指數指數權重24.7%，創下自1972年以來的新高，這表示如果其中一兩檔出現閃失，大盤可能會受到更大的波及。

美股 標普

延伸閱讀

還斟酌升不升息？學者：通膨告終了 Fed應開始降息

美股隨AI熱上漲！掃空Fed升息和經濟疑慮 法人分析：這幾檔沒漲才驚訝

台股外資大買 衝一年高點

美就業數據強勁 道瓊早盤漲500點

相關新聞

美股勁揚700點 漲勢還沒完

美股上周五（2日）大漲，道瓊工業指數大漲超過700點，美國就業數據公布好消息，而聯準會（Fed）本月開會預料按兵不動，展...

科技業失寵 青年奔向華爾街

不過沒幾年前，科技業似乎比任何行業更有前景：更多的自由、更多的福利；對有能力的人來說，也有更好的待遇。對準備進入社會的美...

OPEC+討論再減產石油

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）3日起舉行兩天會議，路透引述知情人士看法說，會後可能決議加深減產幅度，可能每日額外再...

疫後客機訂購潮 全球爆發

航空公司今年1至5月已訂購合計近1,200架新飛機，顯示出疫後客流量持續回溫，讓航空公司的機體需求也隨之復甦。

歐洲銀行業掀搶才大戰

歐洲金融業勞動市場版圖正迅速重組。瑞信遭瑞銀併購後，歐洲銀行趁機挖角受影響的業界菁英。與此同時，許多金融業員工擔心自己飯...

美信評仍在惠譽負面名單

美國總統拜登預定3日簽署國會通過的債限方案，避免倒債風險。儘管債務違約危機解除，信評機構惠譽仍說，美國的AAA債信評等將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦