美股勁揚700點 漲勢還沒完

美股上周五（2日）大漲，道瓊工業指數大漲超過700點，美國就業數據公布好消息，而聯準會（Fed）本月開會預料按兵不動，展現投資人求之不得的最佳結果。通膨和利率的不確定感暫獲排除，美股可望受人工智慧（AI）熱潮繼續穩步上漲。

道瓊指數上周五大漲2.1%，創今年來最大單日漲幅，標普500和那斯達克綜合指數各漲1.5%和1.1%。一周下來，標普和那指各漲1.8%和2%。標普連漲三周，自去年10月谷底反彈近20%，接近牛市；那斯達克連漲六周，收在52周高峰。

費城半導體指數上周五下跌0.2%，台積電ADR則小漲0.1%，一周下來，費半和台積電ADR各跌1.3%和4.2%。

隨著美股走高，美股「恐慌指數」波動率指數（VIX）跌至2020年2月以來也就是疫情之前最低水準，在投資人看來，這是股市趨向健康的利多跡象。

美國勞工部公布的5月新增就業達33.9萬人，超出所料，但對評估經濟是否過熱或過冷的基金經理人來說，5月薪資增幅持平、失業率上升，代表就業出現難得不冷不熱的情況，即經濟不僅不見放緩，就連可能拖累企業獲利和股價的衰退疑慮也一掃而空。

Income Research+ Management基金經理人蘭利說：「這是求之不得的結果，整體表現好，細節也支持通膨減緩趨勢。」

此外，強勁的就業數據幾乎沒有動搖市場預期Fed本月按兵不動的心理，一周下來，市場反映Fed 台北時間15日凌晨升息1碼的機率減半為28%，不過7月有可能再升息1碼。

標普500指數今年來上漲11.5%，那斯達克指數更大漲26.5%，已有投資人議論是否該獲利了結。

Ned Davis研究最近報告中指出，美股再漲空間有限，前五檔大型股合計占標準普爾500指數指數權重24.7%，創下自1972年以來的新高，這表示如果其中一兩檔出現閃失，大盤可能會受到更大的波及。