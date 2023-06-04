伊爾艾朗看暫停升息 批鮑爾暗示的太早了
在美國2日公布強勁的非農就業數據後，美國前財政部長桑默斯表示，如果Fed選擇在本月利率會議上按兵不動，那就該對7月升息2碼持開放態度；知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）則說，Fed暫停升息的暗示給得太早了。桑默斯上周五接受彭博電視採訪時表示，美國5月就業數據整體強勁，「勞動力市場仍然緊俏且火爆…經濟過熱再次成為Fed需要留意的主要風險。」數據顯示，5月非農就業人數增加33.9萬人，4月數據上修為增加29.4萬人。桑默斯說，「如果Fed在6月不升息，我認為他們必須接受如果經濟維持過熱且通膨數據強勁，7月可能需要升息50個基點」。 桑默斯說，雖然5月失業率從4月的3.4%升至3.7%，但從家庭調查中得出的失業數據可能存在「噪音」，尤其是適逢學校放假的5月。經濟預測連續14個月低估就業成長力道，顯示他們誇大了貨幣政策對經濟的影響。 安聯首席經濟顧問伊爾艾朗也表示，在官員看到上個月就業數據前，Fed不應讓投資人預期6月會暫停升息。他說：「為何Fed會在這份報告和下次CPI公布前就如此強烈引導市場認為將跳過一次升息呢？」
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