歐洲銀行業掀搶才大戰

歐洲金融業勞動市場版圖正迅速重組。瑞信遭瑞銀併購後，歐洲銀行趁機挖角受影響的業界菁英。與此同時，許多金融業員工擔心自己飯碗不保，也紛紛向人才仲介公司遞出履歷。

路透指出，DHR Global管理合夥人暨金融服務業務主管布蘭歐佛表示：「歐洲解除人事凍結，發現如今可以爭取到以前難以延攬的人才。」這讓歐洲業者重新評估自身人力，了解員工是否符合這些優秀菁英的標準。

近來首度公開發行股票（IPO）和併購市場冷清，打壓金融業營收展望。成千上萬瑞銀和瑞信員工前途未卜，媒體暗示合併後瑞銀可能裁員30%。據eFinancialCareers，第1季全球金融服務業的求職申請年增67%。

徵才顧問商The Curve Group主管披希表示，企業分析員工的能力差距，找出追求成長所需的人才，並檢討現有人力相對於潛在可聘人才，有哪些不足之處。她說：「我們看到董事總經理、副總級人物，以往大概對招聘不感興趣，如今卻湧入（求職）市場。」

Morgan McKinley營運主管柏恩斯表示，求職者激增，預料會讓較小型的金融公司受惠。他說：「過去兩年來，金融業人才短缺，可觀的聘僱需求使大型業者爭相支付高薪，聘用人才，導致薪資比以往高出20到30%。現在規模較小或知名度較低的公司也能搶到優秀人才。」

消息人士指出，中期來說，求職市場的巨變會對薪資和獎酬成長造成壓力，但當下求才若渴的銀行可能會開出高薪聘用大咖，不惜為此精簡後台人員。

此外，銀行員工憂慮美國地區銀行的脆弱性蔓延，促使人們另尋更穩當的工作。Raines International金融科技暨金融服務業務董事總經理芬萊森說，若干求職者要求與財務長會談。他說，一些知名金融服務平台面臨更嚴格的檢視。