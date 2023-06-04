勞資談判談不攏 美西岸港口作業受阻

美國西岸包括洛杉磯港在內的多個港口碼頭，因為碼頭工人薪資的勞資協商談不攏，2日出現作業中斷情況。勞工不在工作崗位執勤，或刻意放慢效率，導致奧克蘭港一度關閉；由西岸南方的洛杉磯港到北方的西雅圖港，碼頭作業都受阻。

適用對象涵蓋整個美國西岸港口碼頭勞工的勞動契約，在去年7月就到期，新約談判更是去年5月就展開。如今協商時間超過一年還沒談成。因勞方不滿升高，1日傍晚開始，已有部分碼頭作業開始受到影響，2日遍及西岸各主要港口。

資方談判代表「太平洋海事協會」（PMA）發布聲明指控，勞方代表「國際海岸和倉庫工會」（ILWU）的會員「實際上已經讓洛杉磯與長堤港複合港區的一些碼頭作業停擺」。PMA表示，類似的勞工抵制行動也發生在奧克蘭、西雅圖等港口，造成碼頭作業「關閉，或是受到嚴重影響」。

ILWU的洛杉磯-長堤港區工會分部則是說，港口的貨櫃作業仍舊持續，然而他們在南加州約1.2萬名工會會員「站穩立場，向海運業者和碼頭營運商發出不滿聲音」。工會否認與資方的談判已經破裂的報導，只強調會員們仍在艱困戰鬥，朝達成協議的方向前進。