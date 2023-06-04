美信評仍在惠譽負面名單

美國總統拜登預定3日簽署國會通過的債限方案，避免倒債風險。儘管債務違約危機解除，信評機構惠譽仍說，美國的AAA債信評等將繼續留在負面觀察名單。

惠譽2日聲明稿寫道：「兩黨雖然激烈互鬥，雙方仍達成協議，未來兩年並要微幅減少財政赤字，皆為正面因素。」但惠譽相信，債限的政治僵局一再上演，每每在大限日前最後一刻敲定協議，降低了外界對財政和債務的治理信心。惠譽上周將美國債信列入可能降評的觀察名單，擬於今年第3季做出決定。

Raymond James政策分析師米爾斯說：「除非債限審議出現根本變化，不然鬧劇肯定會再重演，永遠都有犯錯的風險。」一些分析師表示，就算國會敲定法案，信評機構仍可能下砍評等，2011年即有前例，當時標普將美國評等調降一級。

拜登說，他會在3日簽署法案，終結好幾個月的不確定性，避免在6月5日大限日倒債。

他說：「達成協定極為重要，這是美國民眾的大好消息。沒有人能要什麼有什麼，但是美國人民獲得所需。我們避免了經濟危機、經濟崩潰」。