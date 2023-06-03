快訊

張宇韶被點名涉性騷回應了 「雞排妹」留言影射話藏玄機

曾為蟹老闆「發聲」…台灣配音員李香生傳癌逝 享壽73歲

蔡阿嘎評日本5連鎖店挨轟 旅台日本作家：沒遇過覺得「這1家」難吃的人

美擬推全球武器管制協議 規定不准單以AI系統批准使用核武

聯合報／ 編譯馮克芸
美國國安顧問蘇利文二日在華府非營利組織「武器管制協會」發表演說指出，美國要維持核武的有效嚇阻力，無需在武器數量上超越中俄兩對手的總和。美聯社
美國國安顧問蘇利文二日在華府非營利組織「武器管制協會」發表演說指出，美國要維持核武的有效嚇阻力，無需在武器數量上超越中俄兩對手的總和。美聯社

紐約時報報導，美國國安顧問蘇利文2日在華府非營利組織「武器管制協會」發表演說指出，白宮將再度努力促使中國大陸開始討論加入武器管制行列，且美方有意訂定一項全球協議，明確指出在沒有真人決策的情況下，不可以人工智慧系統來批准核武的使用。

蘇利文的演說，是首度略微明確地描述美國總統拜登因應當前「冷戰後核武基本原則出現重大裂痕」的世界，但他指出的解方，主要目標不是進入新武器競賽，而是以新科技，包括精準打擊的傳統武器、技術上更新現行核設施等，來增補美國現行部署的1550枚核武，維持核子嚇阻力。

蘇利文也首度明確陳述美方對中國快速擴增核武的回應。美國國防部說，中國可能在2035年部署高達一千五百枚核武，這是中國近六十年來始終維持的「最低嚇阻力」的五倍。如果北京達成那個目標，那麼中俄這兩個美國最大核武對手，加起來將有超過三千枚可達美國本土的戰略武器。

但蘇利文說，美國要維持有效嚇阻，無需在武器數量上超越兩個對手的總和。他說，談到中俄兩國日益強大的核能力，很重要的是，要認識到美方的嚇阻必須是全面的，「我們相信在現行態勢下，我們已有我們所需的核武數量及種類」。

蘇利文認為，把中國拉進武器管制談判這件事，不太可能在短期內成功。截至目前為止，中國官員拒絕討論限制核武協議，而中美之間又關係緊張。雖然中方已在部分議題上重回談判桌，但擺出更強硬姿態，使得拜登上個月預期美中關係的「解凍」變得複雜而棘手。美方說想緩和兩國關係，而中方始終質疑美方的誠意。

紐時指出，俄國已在今年稍早宣布暫時退出2026年到期的新削減戰略武器條約（New START），而美國在6月1日起採對等行動，停止向俄國提供上述條約要求的一些通知，包括飛彈和發射器位置的最新情況等。但蘇利文說，俄國將繼續遵守此約的核心規範，把戰略核彈頭數量限制在1550枚，待條約到期，雙方將需要決定是否延續此限制。

蘇利文說，未來核武大國之間的新武器管制條約，可能會有危機溝通管道及限制使用人工智慧系統之類條款。蘇利文對此並未提供拜登政府打算推動的細節，但說其中一項規範可能是，要求各國「在指揮、控制及部署核武的迴路中，需有一個人」，藉此降低核風險。

核武 美國 拜登 核能 人工智慧

延伸閱讀

拜登橢圓辦公室演說 稱許債限法案避免經濟崩潰

美國CIA局長傳5月秘訪中國！試圖解凍美中關係

盼改善與沙烏地關係 美國務卿布林肯下週往訪

北京拒中美防長會面 美國安顧問再表達對話意願

相關新聞

美擬推全球武器管制協議 規定不准單以AI系統批准使用核武

紐約時報報導，美國國安顧問蘇利文二日在華府非營利組織「武器管制協會」發表演說指出，白宮將再度努力促使中國大陸開始討論加入...

聯準會6月暫不升息 市場預測7月再升

聯準會(Fed)通常根據勞動力需求和通膨率成長是否停滯決定利率政策，由於勞工部2日的就業報告顯示經濟似乎不夠強勁，官員們...

就業報告超優 道指飆逾700點 那指連漲6周

由於就業報告強勁和美國避免債務違約，道瓊工業平均指數大幅飆升，創下1月以來最佳單日表現。

美就業數據強勁 道瓊早盤漲500點

美國5月就業報告各項數據表現高度分歧，非農就業人數激增33.9萬，遠優於4月及市場預估，但失業率上升，薪資升幅比4月相對...

RCEP全面生效 躍最大經濟圈

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）2日起對菲律賓生效實施。RCEP去年元旦起生效，15個成員國中菲律賓搭上最末班車。這...

戴爾財報優預期 PC廠振奮

戴爾（Dell Technology）1日公布財報，雖然PC市場疲軟，但以企業為對象的銷售，下滑程度沒有預估的那麼嚴重，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦