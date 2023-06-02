彭博：小摩CEO戴蒙高調訪陸後 計劃今造訪台灣

知情人士透露報導，在美中緊張加劇之際，摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在高調訪問中國大陸後，計劃造訪台灣。

彭博資訊報導，戴蒙預定周五（2日）抵達台灣，計劃與約500名台灣員工和客戶碰面。這是他亞洲行的一環，他這次到亞洲的行程包括出席在上海舉行的摩根大通峰會，並會見至少一名中國大陸高階。小摩駐香港發言人拒絕置評。

小摩在台灣的業務包括企業和投資銀行業務、商業銀行和資產管理事業。戴蒙在2014年首度訪台，行程包括與當時的總統馬英九會面。台灣將在明年1月舉行總統大選。

戴蒙本周稍早造訪中國大陸，表示小摩持續承諾在當地經商。在當前地緣政治緊張升高之際，美國企業主管的會面與行程都受到密切關注。

戴蒙至少是過去兩周以來訪問台灣的第三位全球主要企業執行長。輝達執行長黃仁勳5月下旬在台灣大學發表畢業演說，本周在台北Computex展也受到了搖滾巨星式的歡迎。 安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）本周也造訪台北，之後將飛往中國大陸。