快訊

凶手找到了？高雄台鐵加油工命案 嫌犯墜樓送醫搶救中

晚餐煮粥竟成「劇毒料理」！非洲一家15人離奇亡 當局曝原因

MLB／77歲傳奇球星讚大谷是「偉大資產」 最頂尖又很帥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴爾營收、獲利超預期 因企業PC有驚喜且成本控制得宜

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
企業PC的銷售衰減不如預期嚴重，戴爾上季營收和獲利超越市場預期。路透
企業PC的銷售衰減不如預期嚴重，戴爾上季營收和獲利超越市場預期。路透

戴爾（Dell Technology）周四公布財報，雖然PC市場疲軟，但以企業為對象的銷售，下滑程度沒有預估的那麼嚴重，營收優於分析師預估，而成本控制改善也有助獲利超預期，這對PC製造商來說，是一個積極訊號。

這反應出PC銷售，尤其是對消費者，還處於掙扎境地。研調機構顧能（Gartner）4月表示，疫情期間居家辦公設備購買潮結束後，去年10月到今年3月的出貨有歷史性下滑現象。戴爾的競爭對手惠普（HP）本周日前公布遜於預期的銷售，儘管該公司判斷PC景氣會在今年下半年反彈。

戴爾給出的銷售前景保守溫和，警告資訊技術支出的復甦可能比預期要久。財報發布之後，戴爾執行副總裁Yvonne McGill在電話會議上說，在止於7月底的本季，營收將介於202億到212億美元之間。分析師預估中值是212億美元。至於1月底止2024年度，戴爾維持營收下降15%的財測，暗指「下半年將成長」。

止於5月5日的上季（年度第1季），營收下降20%到209億美元，但減幅小於分析師平均預期的22%。營運費用下降6%到35.7億美元。剔除部分項目的每股盈餘是1.31美元，高於市場估計的85美分。

企業PC的銷售超越預期。這一部分產生98.6億美元的營收，減幅18%，遠優於預期的90.6億美元。消費者PC的銷售銳減41%到21.2億美元，不如預估的23億美元。包括伺服器、儲存設備和網路硬體書內基礎設施解決方案部門的銷售下降18%到75.9億美元，符合預期。戴爾5月在一場顧客會議中宣布，會與輝達（Nvidia）合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。

戴爾聯合營運長Chuck Whitten說：「在充滿挑戰的經濟背景下，我們執行的不錯。我們維持定價紀律、降低營運費用，供應鏈在領先競爭對手正常化後繼續表現良好。」

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師Woo Jin Ho表示，戴爾的表現可能意味該公司銷售「已經觸底，可能開始謹慎復甦。」

戴爾股價在盤後交易下跌2%，由於戴爾財報出爐較預定的時間提前，股票書常規交易時段一度暫停，終場上漲1.45%到45.46美元。該股今年來上漲13%。

疫情 Dell

延伸閱讀

台股早盤漲近150點站上16,600 台積電漲8元開559

輝達：下世代產品 台積製造

輝達執行長黃仁勳會劉揚偉 深化合作

期貨商論壇／台積期 可留意

相關新聞

RCEP今起對菲律賓生效實施 15簽署國全面相互關稅減讓

略縮稱為RCEP的《區域全面經濟夥伴關係協定》今天6月2日起對菲律賓生效實施。至此RCEP全部15個簽署國都完成生效程序...

華爾街瘋AI 加緊招兵買馬

人工智慧（AI）投資熱潮從科技界延燒到金融業，摩根大通和其他華爾街公司最近紛紛大舉招兵買馬延攬AI人才，盼能借助AI提升...

新加坡房價 亞太最貴

最新報告顯示，新加坡已超越香港，成為亞太地區私有住宅最貴的城市。

戴爾營收、獲利超預期 因企業PC有驚喜且成本控制得宜

戴爾（Dell Technology）周四公布財報，雖然PC市場疲軟，但以企業為對象的銷售，下滑程度沒有預估的那麼嚴重，...

好市多5月同店銷售下滑 美國最弱 國際市場成主力

美國量販巨擘好市多（Costco）5月同店銷售下滑0.3%，美國市場的銷售更趨疲軟。

搶在蘋果之前 Meta發表新款混合實境頭戴裝置Quest 3

Meta周四（1日）搶先蘋果，發表了最新款的混合實境（MR）頭戴裝置Quest 3。蘋果預期數日內會發表市場等待已久的類...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦