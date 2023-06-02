油價勁揚3%、隨風險資產走高 金價收漲因美元走貶

國際油價周四（1日）大漲2%至3%，寫下兩周來最大漲幅，美國眾議院通過暫停美國債務上限的法案，有助於抵銷美國原油庫存上升的影響。市場也將關注周日舉行的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議；金價收漲，漲至逾一周高點，因在美國經濟數據疲軟後，市場進一步押注聯準會（Fed）在6月會議將暫緩升息，這使美元走貶。

國際油價勁揚3%

布蘭特原油7月期貨上漲1.68美元，漲幅2.3%，收每桶74.28美元，創5月17日以來最大日漲幅。

西德州原油7月期貨上漲2.01美元，漲幅3%，收每桶70.10美元，寫下5月5日以來的最大日漲幅。

兩大指標原油在兩日連跌後反彈，此前美國眾議院通過了暫時擱置31.4兆美元債務上限的法案，避免一場災難性違約的可能性提高。

CFRA Research分析師Stewart Glickman說：「債務上限談判的成功清除了雷區，但整體需求前景仍然不明朗，例如，卡車運輸領域表現不佳。」

市場焦點也轉移到了6月4日的OPEC+會議。來自OPEC+的四位消息人士告訴路透，儘管油價跌向每桶70美元，但該組織不太可能在周日的部長級會議上進一步減產。

美國能源資訊局（EIA）周四公布的數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，因進口猛增，餾分油庫存也有所增加，汽油庫存減少。

金價攀升至一周高點

現貨金價1日上漲0.7%，報每英兩1,976.81美元，此前上漲1.1%至5月24日以來最高。美國黃金期貨收高0.7%，報1,995.50美元。

美國5月製造業連續第七個月萎縮，因為新訂單繼續暴跌，而上周美國初請失業金人數小幅增加。

美元下滑，使黃金對其他貨幣的持有者來說更便宜，而10年期公債殖利率創下兩周新低。

費城聯準銀行總裁哈克表示，如果經濟數據沒有任何意外，他傾向於在6月維持利率不變。市場目前認為6月利率按兵不動的可能性為75%。

現貨白銀上漲1.7%至兩周高點，報每英兩23.88美元；鈀金漲2%，報1,389.78美元；白金漲1.2%至1,004.93美元，此前觸及七周低點。