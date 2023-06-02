Lululemon高價瑜珈服熱銷 財測利多股價盤後跳漲13%

加拿大知名瑜珈運動服飾商露露檸檬（Lululemon）第1季財報與全年財測均優於市場預期，公司股價在周四（1日）盤後交易跳漲13%。彭博資訊分析，露露檸檬的財報顯示，儘管經濟不振令消費力減弱，該公司定價高昂的運動服裝需求仍然強健。

露露檸檬在公司會計年度第1季，獲利與同店銷售超過分析師的平均估計；預期全年營收最高可達95億美元，亦高於先前所估的94億美元。第2季財測也優於市場預期。

彭博指出，露露檸檬財報展現了該品牌實力日增，明顯在今年初就不像其他零售商一樣受到需求疲軟衝擊。露露檸檬的股價今年來截至周三收盤上漲2.5%，同時期標普500漲了9.9%。

露露檸檬去年就開始積極打掉商品庫存，第1季庫存年增率已由去年同期的50%降至24%，不過24%仍高於正常水準。公司高階主管在法說會上告訴分析師，本季庫存可再稍微下降，今年下半年預期就可以大致與銷售成長相符。

第1季毛利優於預期，主要因為空運運價下跌，加上中國大陸的銷售加速。中國大陸銷售在第1季年增率高達79%，貢獻卓著。

露露檸檬今年計劃在美國以外地區加開30到35家門市，大部分準備開在中國大陸。公司認為國際市場繼續存有開拓空間，執行長Calvin McDonald對分析師說，預期將會有「平衡和非常健康的成長前景」。

彭博說，露露檸檬的財報與許多其他零售商相比，十分出色，此時正值許多業者第1季銷售下滑且強調經濟不確定性愈來愈高。不過也有和露露檸檬一樣，銷售還是漂亮成長的，像是Abercrombie & Fitch、 Anthropologie同店銷售有兩位數成長率。可見熱門品牌的高價運動服裝，消費者還是樂意埋單。