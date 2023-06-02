台積電ADR小幅收漲 日月光勁揚近3%
台股ADR周四（1日）多數上漲，台積電ADR盤初一度勁揚逾2%，但稍後收斂漲幅，收盤小漲0.25%，換算為台幣為607.87元，較台北交易股票溢價率為3.73%。日月光大漲近3%。
道瓊工業指數1日收盤上漲154.09點或0.47%，至33,062.36點；標普500指數上漲41.26點或0.99%，至4,221.09點；那斯斯達克指數上漲165.70點或1.28%，至13,100.98點。
費城半導體指數漲53.56，漲幅1.55%，收3,506.74點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.84 +2.89%
中華電 CHT 40.78 -0.34%
台積電 TSM 98.84 +0.25%
聯電 UMC 8.32 +0.73%
資料來源：彭博資訊、外電
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