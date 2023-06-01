快訊

台美貿易倡議今簽首批協定 政院：歷史性里程碑

防學生AI作弊什麼最有效？這種2千年測驗方法最強

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT火紅，讓搜尋引擎變得更厲害，也加深學生作業抄襲和考試作弊的疑慮。。圖／路透
人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT火紅，讓搜尋引擎變得更厲害，也加深學生作業抄襲和考試作弊的疑慮。。圖／路透

人工智慧（AI）讓搜尋引擎變得更厲害，也加深學生作業抄襲和考試作弊的疑慮。但人外有人，天外有天，大學教授豈容學生欺騙，早已想到反制學生用AI作弊的好方法。

華爾街日報報導，2020年3月新冠肺炎疫情導致校門關閉，迫使大學教授遠距教學時，聖地牙哥加州大學一位電機系高材生對教授說，她擔心同學考試會作弊。

這位教授齊慧慧（Huihui Qi，音譯）幾經思考，決定採用已有兩千年歷史、但今天已大致被忽略的測驗方式：口試。她說：「學生很緊張，沒人之前接受這樣的考試。」

此舉導致一項歷時三年的研究實驗，如今口試次數已累積到7,000次，反映世界各地的大學教授正嘗試以口試改善教學與學習，並遏阻作弊行為。

齊教授相信，口試可促使學生更用心把她教過的東西融會貫通，避免死記背誦，也比大多數筆試更能測出學生是否理解學科觀念。口試也很難請人抓刀。

隨著AI聊天機器人ChatGPT去年年尾推出後掀起熱潮，學生報告抄襲問題惡化。銷售剽竊偵測系統的Turnitin公司說，今年春季，發現交給教授的研究報告中，約有4%幾乎全都是AI生成的。

鑒於問題嚴重性，各大學府苦思如何因應這個威脅。貝勒大學（Baylor University）請教授要求學生，必要時作業用手寫。史丹福大學明年秋季某些考試將派人監考。

同時，訴諸口試的興趣也增濃。對口試有研究並曾著有專書的澳洲中央昆士蘭大學教育學院院長杜伯森說，抓學生作弊以捍衛校譽的壓力，已導致各大專院校對口試「興趣高漲」。

口試至少可追溯至古希臘時期，因為眾所周知蘇格拉底（Socrates）曾質問學生。這種測驗傳統在大學延續數百年，至今在歐洲多國仍常見。但到17世紀，許多英語系國家以筆試取代口試，大致因為若大規模舉行，筆試比口試有效率，也提供較精準的衡量標準。

目前美國學生採取口試的仍是少數，其中包括博士候選人為論文辯護。

大學教授 抄襲 遠距教學

延伸閱讀

大學夜校生騎機車過彎擦撞護欄 人墜落3米水溝送醫不治

大學狼師指導女研究生國考 壓在鐵櫃強吻還襲胸判10月

靜宜日文系校友夫妻在日本穩定工作 勉勵學弟妹運用學校資源

康橋國際學校 讓學生找到自己的舞台

相關新聞

機器人猛刷大量負分「評論轟炸」 IMDb更動《小美人魚》評分系統

世界上最大的電影網站「網路電影資料庫」（IMDb）5月31日表示，《小美人魚》（The Little Mermaid）的...

油價又大跌 什麼因素讓OPEC+本周末有可能宣布減產？

石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的盟國（OPEC+）6月4日將在維也納開會，決定產量政策。由於國際油價近期走勢疲弱，市場關...

歐元區通膨「過熱」 歐洲央行總裁：持續升息但放緩步調

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，由於歐元區通膨仍然「過熱」，歐洲央行將繼續升息，但步伐...

這地超越香港 成為亞太地區房價最貴城市

最新報告顯示，新加坡已超越香港，成為亞太地區私有住宅最貴的城市。

地表兩大富爭相訪陸！馬斯克剛走 LVMH執行長傳後腳將到

彭博資訊1日報導，知情人士透露，精品龍頭LVMH集團執行長阿諾特打算本月訪問中國，若成行將是這位億萬富豪自新冠疫情之後以...

歐元區5月通膨降至6.1% 物價壓力仍未真正紓解

歐盟統計局（Eurostat）今天出爐的最新數據顯示，歐元區4月通膨意外攀升後，5月降至6.1%。不過，歐洲消費者的物價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦