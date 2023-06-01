路透：OPEC+本周可能不會再減產 但不排除下半年行動

路透報導，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）6月4日將召開部長會議；據消息人士透露，儘管國際油價正下探每桶70美元，OPEC+這次不大可能進一步減產。但專家預測下半年可能減產。

OPEC+於4月時決定，5月起日產量減少約100萬桶，並持續到今年底止，使總產量比2022年8月時減少366萬桶。事實上由於奈及利亞及安哥拉的產量未能達標，因此5月OPEC+的實際產量比目標量還低60萬桶，伊拉克也未能達標。

國際油價1日連續第三天走弱，目前西德州與布蘭特均跌0.7%。

滙豐銀行表示，並不預料OPEC+這次會改變產量政策；但如果下半年國際油市需求量並未如預期般回升，且油價仍低於每桶80美元，則可能進一步減產。

高盛集團預料OPEC+這次不會改變產量，但預測官員們可能會「放出一些鷹派說法」；高盛也預測下半年油價若低於80美元，OPEC+可能減產。