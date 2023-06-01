快訊

北韓發射新型運載火箭 專家分析：採洲際彈道飛彈引擎

綠營性騷吃案僅一樁？媒體人爆某大老曾施壓 受害者嘆「恨誰能同理」

路透：OPEC+本周可能不會再減產 但不排除下半年行動

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
路透報導，OPEC+在4日的部長會議中不大可能決議進一步減產。路透
路透報導，OPEC+在4日的部長會議中不大可能決議進一步減產。路透

路透報導，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）6月4日將召開部長會議；據消息人士透露，儘管國際油價正下探每桶70美元，OPEC+這次不大可能進一步減產。但專家預測下半年可能減產。

OPEC+於4月時決定，5月起日產量減少約100萬桶，並持續到今年底止，使總產量比2022年8月時減少366萬桶。事實上由於奈及利亞及安哥拉的產量未能達標，因此5月OPEC+的實際產量比目標量還低60萬桶，伊拉克也未能達標。

國際油價1日連續第三天走弱，目前西德州與布蘭特均跌0.7%。

滙豐銀行表示，並不預料OPEC+這次會改變產量政策；但如果下半年國際油市需求量並未如預期般回升，且油價仍低於每桶80美元，則可能進一步減產。

高盛集團預料OPEC+這次不會改變產量，但預測官員們可能會「放出一些鷹派說法」；高盛也預測下半年油價若低於80美元，OPEC+可能減產。

OPEC 油價

延伸閱讀

兩天快閃大陸！傳馬斯克還見到大陸副總理丁薛祥

路透：新加坡政府投資公司近日匯入台灣近億美元 投資台股

山雨欲來？OPEC傳罕見禁止特定媒體參與周末產量會議

期貨商論壇／原油期 保守看待

相關新聞

AI市場大餅七年內15兆美元！這七大廠可望搶到最大塊

顧問公司PwC Global預測，隨著人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一股大趨勢，七年之內，AI將為全球經濟...

路透：OPEC+本周可能不會再減產 但不排除下半年行動

路透報導，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）6月4日將召開部長會議；據消息人士透露，儘管國際油價正下探每桶70美元，O...

英特爾淡化AI衝擊憂慮 估本季營收將落在財測區間上緣

面對生成式人工智慧（AI）熱潮可能衝擊英特爾業務的憂慮，英特爾財務長辛斯納表示，AI熱潮的外溢效應也將嘉惠英特爾，而且代...

馬斯克訪華行全程高規格接待 學者：陸釋出歡迎外資訊號

推特與特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）週四（6月1日）結束了行程滿檔的鐵人式中國訪問。除了與中國外長秦剛會面外，馬斯克也會晤了...

私有房價超越香港！新加坡居大不易 高昂房價冠亞洲

新加坡房價居高不下！最新研究報告指出，新加坡私人房屋價格是當地家庭收入的13倍，當地房價在2022年也增加8%，原因包括...

通膨降溫 斯里蘭卡3年來首度降息

斯里蘭卡自去年深陷史上最嚴重經濟危機後，今天首次大幅降息。央行表示，斯里蘭卡正呈現經濟復甦跡象

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦