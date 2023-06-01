快訊

瑪娃遠離雨勢緩！各地高溫上看「3字頭」 這日變天水氣增

英特爾淡化AI衝擊憂慮 估本季營收將落在財測區間上緣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英特爾財務長辛斯納認為，AI風潮可望拉抬業績。路透
英特爾財務長辛斯納認為，AI風潮可望拉抬業績。路透

面對生成式人工智慧（AI）熱潮可能衝擊英特爾業務的憂慮，英特爾財務長辛斯納表示，AI熱潮的外溢效應也將嘉惠英特爾，而且代表了許多機會，英特爾本季營收也將落在該公司預測區間的上緣。

辛斯納5月31日參加TD Cowen科技、媒體及電信研討會時表示，英特爾本季以來表現不錯，同時對市場擔心生成式AI熱潮帶動繪圖處理器（GPU）需求、可能衝擊英特爾業務的憂慮，澆了一盆冷水。

他在回應分析師提問時說，有些人可能會擔心，生成式AI的熱潮是否影響英特爾中央處理器（CPU）業務的自體成長，但他和他的團隊「不這麼認為」，「事實上，如果你觀察趨勢的演變方式，本季以來的發展都對我們有利，顯然對營收有利、對取得現金有利」。

他說，英特爾本季營收有望介於120億~125億美元，是該公司4月預測的115億~125億美元區間上緣。

辛斯納認為，雖然目前GPU最受矚目，英特爾仍有許多能受惠於AI風潮的方式，「當熱潮蔓延到網絡、企業資料中心、個人電腦領域，以及邊緣運算，許多工作仍是主要是由CPU處理。」

他說，AI的發展將「超越」GPU範圍，「涵蓋到CPU領域的產品」，「我們正看到AI的許多機會，隨著我們在未來幾年進步，我們將能搭上這股順風」。

辛斯納表示，英特爾晶圓代工服務（IFS）會提供晶圓，給擁有AI產品的客戶，這也是英特爾搭上AI熱潮的方式之一。

AI 英特爾

延伸閱讀

WWDC登場在即 蘋果加緊測試新款高端Mac桌機、處理器

6/1【早晨財經速解讀】聯準會再放鷹：沒有理由停止升息 韓股進入牛市 台股後還跟上？

輝達高端GPU將交由三星、英特爾代工？業內：有意與台積電議價

英特爾還在泥潭裡掙扎 CEO放話：沒膽量就別待半導體業

相關新聞

AI市場大餅七年內15兆美元！這七大廠可望搶到最大塊

顧問公司PwC Global預測，隨著人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一股大趨勢，七年之內，AI將為全球經濟...

馬斯克訪華行全程高規格接待 學者：陸釋出歡迎外資訊號

推特與特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）週四（6月1日）結束了行程滿檔的鐵人式中國訪問。除了與中國外長秦剛會面外，馬斯克也會晤了...

私有房價超越香港！新加坡居大不易 高昂房價冠亞洲

新加坡房價居高不下！最新研究報告指出，新加坡私人房屋價格是當地家庭收入的13倍，當地房價在2022年也增加8%，原因包括...

英特爾淡化AI衝擊憂慮 估本季營收將落在財測區間上緣

面對生成式人工智慧（AI）熱潮可能衝擊英特爾業務的憂慮，英特爾財務長辛斯納表示，AI熱潮的外溢效應也將嘉惠英特爾，而且代...

通膨降溫 斯里蘭卡3年來首度降息

斯里蘭卡自去年深陷史上最嚴重經濟危機後，今天首次大幅降息。央行表示，斯里蘭卡正呈現經濟復甦跡象

人口在新興市場從助力變阻力 專家籲投資把握一原則

貝萊德（BlackRock）新興市場全球主管畢沙（Amer Bisat）對路透表示，勞動力成長放緩與勞動年齡人口預料將減...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦