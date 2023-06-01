台灣5月製造業景氣大幅轉弱 反映整體亞洲疲軟趨勢

受到中國大陸經濟復甦趨緩與全球需求不振的拖累，台灣5月製造業景氣大幅轉弱，南韓也延續2009年初以來的最長萎縮期，即便日本和中國大陸製造業景氣好轉，業者仍對展望憂心忡忡。

台灣5月標普全球（S&P）製造業採購經理人指數（PMI）降至44.3，低於4月的47.1，陷入更深的萎縮領域，為今年1月來最低，反映製造業景氣在本季大幅轉弱，業者透露需求疲弱、新增訂單減少，對生產進度造成負面影響。

台灣上月整體新增訂單降幅也是今年初以來最大，企業表示，本地和國際市場的接單量都減少，不少公司提到，來自中國大陸、歐洲、美國等主要出口市場的銷售額都下滑。

南韓5月標普全球製造業PMI雖略升至48.4，但仍低於象徵景氣榮枯分水嶺的50，顯示景氣連續第11個月萎縮，為14年來最長的萎縮期。

標普全球財智經濟學家巴提指出，由於生產、新訂單和出口仍在萎縮，南韓製造業情勢在5月繼續惡化。南韓上月產初次指標連13個月下降，新訂單次指標連跌11個月，新出口訂單次指標連15個月下滑。

中國大陸反映中小企業景氣的5月財新／標普全球製造業PMI，則升至50.9，為三個月來最高，也高於經濟學家預期，且景氣重返擴張，但企業對未來12個月的信心降至七個月來最弱。

凱投宏分析師伊凡斯－普里查德指出，最新數據顯示中國大陸經濟還在復甦，但步調放慢，財政支持減少對營業活動造成壓力，不過，製造業產出回升、服務業也有不錯升幅，暗示本季經濟成長可能沒有許多人擔心地那麼糟。

日本5月自分銀行製造業PMI最終值也升至50.6，為去年10月來首度高於50，主因為疫後復甦提振需求。日本財務省1日公布的數據也顯示，企業上季資本支出比去年同期成長11%，為連續第八季成長，也是2015年7~9月當季以來最大增幅，預料將帶動上季經濟成長率獲上修。

不過，PMI調查顯示，一些日本企業表示客戶庫存過多和出口銷售下滑，特別是對中國大陸的出口，抑制了新訂單的成長。

在東南亞，越南和馬來西亞製造業景氣仍陷萎縮，越南5月製造業PMI降至45.3，馬來西亞也下滑到47.8，泰國則降至58.2，擴張腳步放緩，菲律賓略升至52.2。

亞洲經濟大幅仰賴中國大陸復甦的強度，目前看來中國大陸成長疲弱將對當地貿易夥伴造成負面影響。標普全球財財智主管表示，中國大陸、歐洲及美國等關鍵出口市場的需求下滑，拖累了製造業的表現。