山雨欲來？OPEC傳罕見禁止特定媒體參與周末產量會議
石油輸出國組織（OPEC）已禁止好幾家知名媒體集團的記者，參與本周末在維也納召開的產量會議，知情人士說，此舉是由正苦於支撐油價的沙烏地阿拉伯推動。
英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，路透、彭博資訊及華爾街日報（WSJ）的記者已被拒絕提供前往OPEC維也納總部的邀請，且未提供理由。OPEC預定4日與俄羅斯會面，討論下半年的石油產量政策。
OPEC禁止媒體記者入場實屬罕見，因為OPEC會議的任何消息都可能牽動國際油價和全球金融市場，特別是世界經濟正與通膨搏鬥的當前。
知情人士透露，沙國能源部長阿布都阿濟茲（Abdulaziz bin Salman）一直在研究禁止媒體入場的決定。他已引領OPEC、以及更廣泛的OPEC與夥伴國（OPEC+）推動一連串減產措施，不甩白宮希望壓低油價的呼籲，目前他拉抬國際油價的壓力又更大。OPEC、沙烏地拉伯能源部以及受影響的媒體，都拒絕評論或未回應FT記者的置評請求。
不過，被禁止出席的媒體機構，預料仍將派記者前往維也納，即便沒辦法進入祕書處。
路透、彭博和WSJ等媒體機構都會試著搶在OPEC會議達成結論前先發出即時，牽動油價走勢。與OPEC相關的媒體報導向來混亂，OPEC成員國部長向來會在會前先向媒體發表會引發市場波動的評論，在偶爾的情況下，若會議未達成任何共識、也未發布正式聲明，各國部長還會在街頭被記者追逐。
OPEC+於4月意外在未召開會議的情況下，宣布擴大減產，但此舉只有支撐油價，卻未造成拉抬效果，布蘭特油價目前約為每桶73美元，還比宣布擴大減產前低了10%左右，許多能源分析師認為這已加重阿布都阿濟茲的壓力，他上周便警告油市空頭「當心」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言