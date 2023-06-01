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路透：Tower和鴻海兩投資案進展遲緩 莫廸晶片製造挫敗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
路透報導，Vedanta和鴻海（2317）合資事業計劃在印度斥資195億美元生產半導體的計畫，也因拉攏意法半導體（STMicroelectronics）入夥觸礁，進展遲緩。
路透報導，Vedanta和鴻海（2317）合資事業計劃在印度斥資195億美元生產半導體的計畫，也因拉攏意法半導體（STMicroelectronics）入夥觸礁，進展遲緩。

路透引述知情人士報導，以色列晶片製造商 Tower 參與的合資事業ISMC原計劃在印度建立一座價值30億美元的半導體廠，因Tower被英特爾收購正陷入停頓，讓印度半導體製造大計落空。

同時，Vedanta和鴻海（2317）合資事業計劃在印度斥資195億美元生產半導體的計畫，也因拉攏意法半導體（STMicroelectronics）入夥觸礁，進展遲緩。

印度政府祭出100億美元獎勵計畫後，去年共收到三項申請案，申請者包括：Vedanta和鴻海的聯盟、以Tower為技術夥伴的跨國聯盟ISMC，以及新加坡的IGSS Ventures。

鴻海和Vedanta合資的工廠預定將在莫迪的家鄉古吉拉特邦建廠，而ISMC和IGSS分別承諾在南部兩個不同的邦建立價值各自30億美元的工廠。

消息人士向路透透露，ISMC規劃30億美元晶片製造設施目前已被擱置，這是因為Tower去年被英特爾以54億美元收購，目前無法繼續簽署具有約束力的協議。英特爾併購Tower一案仍待監管機構批准。

鴻海和Vedanta合資企業執行長里德（David Reed）發布新聞稿說，他們和一個技術夥伴達成了協議，將獲得技術移轉的許可。

彭博資訊報導，印度政府準備否決鴻海和Vedanta合建28奈米晶片廠的補助申請，迄今仍未找到生產28奈米晶片的技術合作夥伴，也未取得製造等級的技術授權，至少要符合其中一項條件，合資企業才能獲得政府資金協助。

印度 半導體 奈米

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