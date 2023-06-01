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App Store去年銷售額飆33.8兆元 年增29%

中央社／ 台北1日電

蘋果公司（Apple）今天宣布，App Store生態系統於2022年創造1.1兆美元（約新台幣33.8兆元）的開發者銷售額、年增29%，超過90%的銷售額完全歸開發者和各種規模的企業所有。

數據分析機構Analysis Group公布一項新研究，分析App Store應用程式商店生態系統成長的主要原因，包括旅遊和叫車等產業需求反彈，以及用於社群媒體和零售App等廣告支出的強勁成長。

App Store上的開發者掌握比從前更多元的方式，可以自App中賺取利潤並建立企業。Analysis Group經濟學家估算，2022年App Store開發者已透過販賣實體物品和服務，創造9100億美元的總銷售收入；開發者自App內廣告獲得1090億美元收入，並透過數位物品和服務取得1040億美元收入。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）透過新聞稿表示，蘋果從未像現在一樣，對這驚人的全球開發者社群寄予厚望，或是被他們所啟發。報告顯示，App Store是一個活力十足又創新的市場，其中竄出許多機會，蘋果就像以往一樣對開發者投資，協助他們取得成功，並打造App經濟的未來。

研究顯示，App Store開發者銷售額自2019到2020年成長27%，2020到2021年也提升27%，2021至2022年的年增率達29%。小型開發者在App Store取得巨大成功，2020至2022年間的營收成長率高達71%，遠超大型開發者的成長速度。

從2008年App Store推出到2022年，iOS開發者在AppStore上的收入總計超過3200億美元。Analysis Group研究顯示，從2008到2022年，iOS使用者下載App的次數已超過3700億次。2008年底App Store上僅有數千個App，如今App Store可供選擇的App數量增加超過123倍，共計近180萬個。

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