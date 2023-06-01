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國際油價續挫銅價跌 大陸經濟數據疲軟 金價漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

中國大陸疲弱的經濟復甦凌駕樂觀的美國就業報告，國際原油延續本周頹勢，銅等基本金屬也大多走低。金價上漲，由於擔心經濟疲軟，華爾街策略師預計金價會在更長時間內走強，即使金價已接近歷史高點。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價下跌

原油延續了本周的跌勢， 最新數據顯示中國5月製造業景氣下降速度快於上月，引發了對後疫情時代的反彈已經逐漸消退的疑慮。

數據顯示美國職位空缺數意外激增後，原油期貨試圖反彈，但無法抵禦對中國的失望情緒和美元走強。

接受彭博調查的大多數市場觀察人士預計，OPEC+產油國將在本周末的會議上維持原油產量不變，與高盛集團的觀點一致。

WTI 7月原油期貨下跌1.37美元，結算價報每桶68.09美元。周三到期的布蘭特原油7月原油期貨下跌88美分，結算價報每桶72.66美元。布蘭特原油8月原油期貨報每桶72.60美元。

5月下來，WTI期貨大跌11.1%，布蘭特原油期貨跌9.2%，雙雙創下去年9月來最大單月跌幅。

銅走低

倫敦銅等基本金屬大多走低，此前中國5月份製造業指標下跌，顯示復甦乏力。

倫敦金屬交易所(LME)銅期貨跌0.6%，至每噸8,074美元，接近上周三觸及的低點7,867美元。繼4月下跌4.4%之後，本月銅價下跌了約6%。

金價續強

金價上漲，由於擔心經濟疲軟，華爾街策略師預計金價會在更長時間內走強，即使金價已接近歷史高點。

黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1962.73美元。COMEX期金上漲0.3%，報1982.1美元。

金價 美國

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