趁馬斯克造訪上海 傳Model 3改款車擬提前亮相

特斯拉（Tesla）計劃在執行長馬斯克數年來首次回到上海工廠時，配合提前展示上海廠生產的Model 3改款車型。

不願具名的知情人士告訴彭博資訊，周四由生產線完成下來的首批Model 3改款車是原型車。彭博本月稍早曾經報導，Model 3改款車是特斯拉首款針對大眾市場的車款，車身較先前的版本稍長，運動風格更強，車輛內部設計更加時尚。

中國大陸是特斯拉第二大銷售市場，僅次於美國。特斯拉目前在中國大陸市場面臨產品線必須更新的壓力。上海超級工廠自2017年投產以來，特斯拉只對Model 3進行過小改款，然而比亞迪等中國大陸國產電動車製造商一直在搶攻市場占有率，競爭愈來愈激烈。

馬斯克此次訪問中國大陸，是近三年來的第一次，首站先到北京。他周三在北京與中國大陸工業和信息化部部長金壯龍會談，之後赴上海工廠視察。