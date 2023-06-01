台積電ADR大跌3.3% 較台北交易溢價縮為8.8%
台積電ADR周三大跌3.3%，收在98.59美元，較台北交易股票（2330）溢價8.7%。費城半導體指數同日大跌2.7%。
美國股市周三在下跌，勉強保住全月漲幅，國會將就提高聯邦債務上限的協議進行關鍵表決，而勞動市場數據意外強勁，投資人擔心聯準會（Fed）6月還會升息。道瓊工業指數跌134.51點，跌幅0.4%，收32,908.27點；標普500指數跌25.69點，跌幅0.6%，收在4,179.83點；那斯達克綜合指數下跌82.14點，跌幅0.6%，收12,935.29點。
台積電的客戶輝達（Nvidia）大跌5.7%，在押注人工智慧將蓬勃發展的推動下，輝達周二創下歷史新高，市值一度超過了1兆美元。英特爾是標普500指數成分股中漲幅最大的股票，上漲4.8%，這家半導體製造商表示，第2季營收可望達到其預期上限。英特爾三日累積上漲了14.7%。
台灣加權股價指數周二下跌43.78點，收在16,578.96點，台積電跌1.4%收在558.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 117.25 -0.65 111.50 5.16
中華電 CHT 125.93 +0.54 126.00 -0.05
台積電 TSM 606.82 -3.32 558.00 8.75
聯電 UMC 50.84 -1.55 51.80 -1.85
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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