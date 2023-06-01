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350專家連署警告AI風險 唐鳳在列

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

ChatGPT開發者OpenAI執行長奧特曼、Google Deepmind執行長哈薩比斯等三百五十多位科技主管與人工智慧專家聯名警告，人工智慧（ＡＩ）快速發展對人類造成的風險，堪比核武衝突與全球傳染病，可能「滅絕」人類。台灣數位發展部長唐鳳也在連署行列中。

舊金山非營利組織ＡＩ安全中心發布的簡短聲明指：「緩解來自ＡＩ滅絕風險，以及其他全球傳染病與核戰等社會規模的風險，應該是全球的優先要務。」該中心向紐約時報表示，這次以簡短聲明陳述，是想避免歧見。

超過三百五十位ＡＩ主管、研究員及工程師都簽署這份聲明，除了奧特曼、哈薩比斯，還有以神經網路研究贏得圖靈獎、被稱為「ＡＩ教父」的辛頓。

其他參與簽署者包括唐鳳、微軟科技長史考特與科學長霍爾維茲、OpenAI共同創辦人舒曼、Skype共同創辦人塔林，以及哈佛大學、麻省理工學院、清華大學等名校教授。

歐洲議員正在推動歐洲人工智慧法案，美國也正在探索立法規範，奧特曼五月出席美國國會聽證會時，呼籲以許可證形式規範。路透報導，歐盟官員透露，歐盟產業政策執委布列東六月將和奧特曼討論如何執行ＡＩ法規。

今年三月，億萬富豪馬斯克和其他一千多位研究員與科技主管聯名呼籲，暫停開發先進ＡＩ系統六個月。不過，其他研究人員不認同這項建議。

主管 唐鳳 美國

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