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晶片業競爭激烈 Nvidia對手備出

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
半導體企業Nvidia於30日加入了市值超過1兆美金的企業，雖然股價隨後就回跌。（Photo on WikiCommons）
半導體企業Nvidia於30日加入了市值超過1兆美金的企業，雖然股價隨後就回跌。（Photo on WikiCommons）

AI風潮興起，推升晶片需求，黃仁勳的半導體企業Nvidia加入兆元美金企業的行列，但長江前浪推後浪，目前新興企業宣稱，為了AI產業已研發出新型晶片，效能更勝Nvidia的GPU晶片，同時Nvidia的競爭企業intel、AMD也加大投資於晶片研發上，盼搶得市場大餅。

Nvidia加入兆元行列

BBC》報導，半導體企業 Nvidia於30日加入了市值超過1兆美金的企業，雖然股價隨後就回跌，但已顯示AI的需求推升晶片需求，導致相關產業的景氣直線上升。

BBC》報導，Nvidia創辦人黃仁勳早在AI革命之前，就下重本投資晶片的附加功能，開發了GPU來增強電腦圖像的運算，目前該公司的產品也以善於處理圖形與遊戲畫面聞名。

技術人員發現，GPU除了圖像顯示之外，還有加速電腦數學運算的功能，這是其他晶片做不到的事情，也受到人工智慧應用軟體的倚重。目前該企業的晶片也被應用於大多數AI應用軟體，有報告指出，目前Nvidia已經壟斷超過9成的機械學習市場。

競爭企業逐漸出現

Federated Hermes的股票專家洛德表示，人工智慧是下一個高速增長的領域，目前還只是起跑的槍響，但困難之處在於未來的估價，難以判斷市場上的價值是商人炒作，還是正常的增長。

目前Nvidia的量能是否能夠滿吃下市場逐漸膨脹的需求，也引發投資者的憂慮，尤其競爭企業與新創企業，也加緊腳步研發自身產品。同時，AI目前仍存在不少爭議，眾多學者都呼籲要管制人工智慧的發展，也為該產業增添未知數。

如晶片新創企業Graphcore就聲稱，已經研發出名為「IPU」的智能處理晶片，是專門為AI技術設計的晶片，效能更勝GPU。該企業創辦人圖恩說，AI技術逐漸從實驗室走向商業化，成本效益與產業分工變得愈來愈重要，「現在每個人都需要人工智慧，而企業則要思考在哪做出貢獻。」

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