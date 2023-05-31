回不去！企業為利潤頻漲價 通膨浪潮難遏止

通膨浪潮難緩解，竟是企業貪婪所造成！目前國際原油、原物料等成本價格都出現下降，但美國通膨數字仍是居高不下。有學者認為，因為許多企業擔憂經濟前景不樂觀，所以調升商品的價格後不願降價，以確保利潤，導致美聯準升息對抗通膨的努力前功盡棄。

貪婪企業推升通膨

《紐約時報》報導，因為國際新冠疫情降溫、俄烏戰爭影響減緩等狀況，導致原油、原物料與食物等價格這幾個月來已持續下滑。然而，大企業面對經濟前景不穩定的狀況，為了確保公司利潤，仍不斷調升商品價格。

《衛報》報導，根據美國勞工局報告，美國4月商品與服務的價格同比上漲4.9%，遠超過預期。紐約聯邦儲備銀行行長姆斯說，儘管美聯準會不斷採取行動對抗通膨，但政策發揮效果需要時間，通膨的影響不會在短時間內消失。

不少經濟學家認為，大企業不斷調高商品價格的貪婪舉動，恐使得通膨狀況持續加溫，導致聯準會先前升息對抗通膨的努力前功盡棄，且企業抬高物價的舉動，恐怕使得美聯準被迫再度選擇升息，進一步

加劇經濟衰退的風險。

通膨一去不回頭

在正常狀況下，大多數國家都會想維持2%的良性通膨（幾乎等於物價提高2%的幅度），並將其視為經濟與社會的正向發展，但這也意味著，物價只會隨時間不斷上升，只是上升幅度是否能停留在政府的控制範圍。

有專家認為，不加緊遏止通貨膨脹的速度，物價就會上升到難以接受的水平，就算為未來通膨恢復到正常的2%，物價上漲的影響恐怕還會延續數年。

但每個經濟現象背後都有不同的解釋，喬治梅森大學研究員沃斯就質疑「通膨居高不下的原因是因為企業的貪婪」。他說，隨著疫情消退，也帶動民眾強勁的消費動能，更推升了商品的需求與價格。此外，過去政府的防疫補貼、投資收益等狀況也都會使得通膨加溫。

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