快訊

駕專機撞老鷹、機翼結冰...空軍初代女飛官憶當年酸甜苦辣

經營權之爭落幕！龍邦入主泰山 終結詹家逾70年掌權

不該加碼輝達？專家點名其他可能暴漲的股票 台灣這家入列

回不去！企業為利潤頻漲價 通膨浪潮難遏止

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

通膨浪潮難緩解，竟是企業貪婪所造成！目前國際原油、原物料等成本價格都出現下降，但美國通膨數字仍是居高不下。有學者認為，因為許多企業擔憂經濟前景不樂觀，所以調升商品的價格後不願降價，以確保利潤，導致美聯準升息對抗通膨的努力前功盡棄。

貪婪企業推升通膨

紐約時報》報導，因為國際新冠疫情降溫、俄烏戰爭影響減緩等狀況，導致原油、原物料與食物等價格這幾個月來已持續下滑。然而，大企業面對經濟前景不穩定的狀況，為了確保公司利潤，仍不斷調升商品價格。

衛報》報導，根據美國勞工局報告，美國4月商品與服務的價格同比上漲4.9%，遠超過預期。紐約聯邦儲備銀行行長姆斯說，儘管美聯準會不斷採取行動對抗通膨，但政策發揮效果需要時間，通膨的影響不會在短時間內消失。

不少經濟學家認為，大企業不斷調高商品價格的貪婪舉動，恐使得通膨狀況持續加溫，導致聯準會先前升息對抗通膨的努力前功盡棄，且企業抬高物價的舉動，恐怕使得美聯準被迫再度選擇升息，進一步

加劇經濟衰退的風險。

通膨一去不回頭

在正常狀況下，大多數國家都會想維持2%的良性通膨（幾乎等於物價提高2%的幅度），並將其視為經濟與社會的正向發展，但這也意味著，物價只會隨時間不斷上升，只是上升幅度是否能停留在政府的控制範圍。

有專家認為，不加緊遏止通貨膨脹的速度，物價就會上升到難以接受的水平，就算為未來通膨恢復到正常的2%，物價上漲的影響恐怕還會延續數年。

但每個經濟現象背後都有不同的解釋，喬治梅森大學研究員沃斯就質疑「通膨居高不下的原因是因為企業的貪婪」。他說，隨著疫情消退，也帶動民眾強勁的消費動能，更推升了商品的需求與價格。此外，過去政府的防疫補貼、投資收益等狀況也都會使得通膨加溫。

【更多精采內容，詳見

通膨 經濟衰退 美國

延伸閱讀

升息近尾聲、通膨趨緩但未消失 TIPS後市看佳

富坦穩定月收益基金 靚

全球疫情已過 長新冠仍無解方

張祖詒享嵩壽105歲 留政經風采歸主懷

相關新聞

鴻海在印度合建晶圓廠計畫踢鐵板？傳政府拒絕發補助

印度政府準備否決鴻海公司與億萬富豪阿加瓦爾（Anil Agarwal）合資晶片事業所提出的補助申請，這對雙方打算投資19...

輝達市值一度站上1兆美元 「這家投資公司」Q1重押最賺

輝達（Nvidia）周二市值一度站上1兆美元大關，也讓投資這檔股票的投資人大賺一票，從第1季基金申報的資料來看，在澳洲上...

晶片業首例！輝達股價再飆近5% 加入市值1兆美元俱樂部

人工智慧（AI）狂潮持續發威，美股周一（29日）適逢陣亡將士紀念日休市一天，周二（30日）早盤，輝達股價再飆近5%，市值...

高盛傳考慮新一輪裁員！擬減250人以內 「多為高階職位」

金融時報引述知情人士報導，華爾街大型投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）正考慮新一輪裁員，因為交易業務量長期走...

日圓自六個月谷底走升 日官員揚言作「適當」反應

日圓兌美元周二在創下11日來最大漲幅後保持漲勢，而美國公債殖利率跌幅擴大。

回不去！企業為利潤頻漲價 通膨浪潮難遏止

通膨浪潮難緩解，竟是企業貪婪所造成！目前國際原油、原物料等成本價格都出現下降，但美國通膨數字仍是居高不下。有學者認為，因為許多企業擔憂經濟前景不樂觀，所以調升商品的價格後不願降價，以確保利潤，導致美聯準升息對抗通膨的努力前功盡棄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦