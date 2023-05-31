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「女股神」伍德：軟體股是繼輝達後下一個AI押注標的

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伍德麾下旗艦ETF今年1月初去清輝達持股，錯失今年170%的漲勢。路透
伍德麾下旗艦ETF今年1月初去清輝達持股，錯失今年170%的漲勢。路透

有「女股神」之譽的Ark投資管理公司創辦人伍德表示 ，有輝達（Nvidia）奠定基礎後，人工智慧（AI）相關的軟體供應商將是下一個受益的族群。

伍德周三接受彭博電視訪問時說：「輝達每銷售1美元的硬體，軟體供應商、軟體即服務(SaaS) 商會帶進8美元的營收。」

伍德說：「輝達股價已反映了很多好消息，所以長期表現會很好。」然而，從硬體和軟體歷來表現來看，長期受益的會是軟體。伍德點名UiPath、Twilio和Teladoc等公司。

伍德麾下旗艦ETF今年1月初去清輝達持股，錯失今年170%的漲勢。

論到特斯拉，她認為這家電動車股價位不算太高，她相信在自駕技術的推動下，特斯拉2027年可漲到2,000美元；即使不看自駕，「未來五年因大幅轉用電動車」，也至少會漲到400美元。

特斯拉周二大漲4.1%，收在201.16美元。

特斯拉 三接 ETF

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