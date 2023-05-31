鴻海在印度合建晶圓廠計畫踢鐵板？傳政府拒絕發補助

印度政府準備否決鴻海公司與億萬富豪阿加瓦爾（Anil Agarwal）合資晶片事業所提出的補助申請，這對雙方打算投資190億美元在印度設立半導體廠的計畫是一大打擊。

彭博資訊引述消息人士報導，印度政府可能會告知鴻海與阿加瓦爾旗下礦業集團Vedanta Resourcese要設立28奈米晶片廠的案子將不會獲得補助。該合資事業已經申請這類補貼，可能價值數十億美元，但一直沒有達到政府所設定的標準。

雖然Vedanta與鴻海可以再度提出申請，但首次申請若證實遭到否決，代表阿加瓦爾要建立印度第一座大型晶圓廠的雄心壯志可能被延誤，此時，他的金屬與挖礦集團正債台高築、陷入難以減輕沉重債務負擔的窘境。

消息人士說，阿加瓦爾與鴻海合作要建立印度「本土矽谷」的計畫在宣布九個月之後，迄今仍沒有找到生產28奈米晶片的技術合作夥伴或取得製造等級技術的授權。至少要達其中一步，合資企業才能獲得政府資金協助。

Vedant與鴻海先前在晶片製造方面都沒有太多經驗。兩家業者難以找到能投入生產的技術，凸顯出要設立一座新的半導體廠是極為艱困的，這種複雜的工廠需要耗費數十億美元興建，而且需要非常專業的技術專家來運作。

Vedanta的代表說，該公司正在等待向政府申請的結果，鴻海則未回覆彭博資訊請求置評的電郵。

印度總理莫迪矢言祭出100億美元來吸引晶片製造業者進駐印度，而且承諾會承擔設立整個半導體廠半數的成本。不過根據彭博5月初的報導，印度去年啟動的半導體製造獎勵計畫只收到三件申請案，其中包括鴻海與Vedant的合資案。

Vedant先前曾表示，與鴻海的合作已經取得「製造等級、大量生產40奈米的技術」，也取得28奈米晶片「開發等級」的技術。不過消息人士說，這可能不足以說服印度政府核發補貼金，因為該合資公司申請的內容實際上是製造28奈米晶片。

印度政府可能很快將要求Vedanta為生產40奈米晶片爭取獎勵補助提交新的申請案，同時提出修正後的資本支出估計數字。印度政府可能會在重新開放半導體製造獎勵計畫的申請程序後，對鴻海與Vedanta新的申請案予以評估。

印度科技部官員並未回覆置評請求。

Vedanta先前提交的資本支出估計數字為對印度投資10億美元。對於阿加瓦爾而言，取得金援是很重要的，他的Vedanta公司正努力降低截至4月達68億美元的淨債務。

彭博先前報導，Vedanta已與意法半導體（STMicroelectronics）洽談授權晶片製造技術，迄今還沒有公開提到一家技術的合作業者。