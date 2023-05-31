北韓那邊正在射飛彈 南韓股市邁入牛市

北韓剛發射一枚據稱是運載間諜衛星的火箭，南韓股市周三卻在外資追捧下，正式邁入牛市。

晶片製造商和電動汽車供應鏈股上漲，帶動Kospi指數周三上漲0.2%，已從9月30日的谷底上漲20%。今年迄今，外資買超99億美元的韓股，過去三年則一直站在賣方。

三星電子自9月底來已上漲近40％，成為帶動大盤上漲的最大貢獻者。其次是電池製造商LG新能源和SK海力士公司。

Mirae 資產證券策略師Seo Sang Young說：「外國投資人對晶片的追捧帶動最近漲勢，因ChatGPT和Bard等帶動人工智慧產業成長和投資，投資人看好晶片股會大有長進。」韓國周三向首爾居民發出避難警報，但後來說警報是誤發。日本向沖繩縣發出飛彈警報，隨後解除警報。日本NHK稱，發射的時間可能在6:28左右。日本防衛省表示，北韓可能發射了彈道飛彈。日本海上警視廳表示，飛彈可能已經落下。

韓聯社引述南韓軍方報導，南韓正在分析北韓發射物在空中爆炸或墜毀的可能性。發射物達到預期下降點之後從雷達上消失。

南韓和日本均表示，凡發射任何使用彈道飛彈技術的動作，都違反聯合國安理會的決議。