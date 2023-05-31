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輝達市值一度站上1兆美元 「這家投資公司」Q1重押最賺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（Nvidia）周二市值一度站上1兆美元大關。路透
輝達（Nvidia）周二市值一度站上1兆美元大關。路透

輝達（Nvidia）周二市值一度站上1兆美元大關，也讓投資這檔股票的投資人大賺一票，從第1季基金申報的資料來看，在澳洲上市的投資公司GQG Partners績效最為輝煌。

美國證管會申報的13F報告可知機構法人第1季的持股變化，最大贏家顯然設於佛羅里達州Fort Lauderdale的GQG Partners。GQG第1季新買進輝達823萬股，是第1季買進輝達最多的法人。

據路透報導，GQG買進輝達成本為23億美元，如今市值33億美元，漲幅約45%。輝達周二上漲3.0%，收盤市值約為9,910億美元。

GQG第1季顯有大舉押注人工智慧（AI）之勢，另外新增Alphabet 208.7萬股，成本為21.7億美元，另外也新買進639萬股，成本為6.27億美元。GQG也加碼微軟和台積電（2330），其中微軟加碼374萬股至392萬股；加碼台積電ADR 249萬股，增為920萬股。

台積電 法人 美國

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