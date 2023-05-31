標普500指數收平 靠輝達撑盤 債限協議在國會還有波折

美國股市周二收盤漲跌互現，道瓊工業指數小跌，標普500指數平盤作收，美國國會反對提高31.4兆美元債務上限協議令投資人不安，但輝達（Nvidia）再次大漲帶來支撐，市值還一度站上1兆美元。

道瓊工業指數下跌50.56點，跌幅0.2%，收在33,042.78點；標普500指數微漲0.07點至4,205.52點，守住4,200點之上，仍接近2022年8月以來的最高水準，那斯達克綜合指數漲41.74點，漲幅0.3%，至13,017.43點。

周二，美國眾院議長麥卡錫表示，債限協議對共和黨來說應該「容易」投票通過，但有些右翼共和黨議員表示，他們反對這一協議。

CFRA的首席投資策略師Sam Stovall說：「如果第一次投票的結果失敗，我不會感到意外，他們不得不再次投票。但我堅信，債務上限協議將在6月5日的截止日期前獲得批准。」

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，「這項協議很容易就會受到干擾，但投資人仍然樂觀地認為，國會不會讓經濟陷入不必要的災難性境地」。

輝達上漲3.0%，收盤市值約為9,910億美元。費城半導體指數收高0.1%。盤中漲幅一度高達2.8%，觸及2022年2月以來最高。

競爭對手英特爾和高通(Qualcomm)分別上漲3.4%和5.1%。近年來主導市場的另外兩只大型科技股Netflix 和特斯拉分別漲逾3%。

Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes說：「輝達是目前人工智慧的典型代表，如果這種人工智慧趨勢是實在的，那麼眼前的需求將是在晶片和運算能力方面。」

Digital Realty在前兩個交易日大漲14.6%之後，又上漲了1.7%，因為預期資料中心將從AI運算中受益。

標普500指數11類股只有三個走高，其中非必需消費品和科技類股漲幅居前，能源類股表現最差，此前美國原油價格跌破每桶70美元。

標普500指數和那斯達克綜合指數中，下跌的股票家數都超過了上漲的股票家數。

美國10年期公債殖利率上周攀升後掉頭下跌，周二收在3.697%，低於上周五收盤的3.820%。1個月期國庫券殖利率從債務上限協議達成前的5.496%降至5.224%。

周二表現落後的股票包括Target和百威英博(Anheuser-Busch InBev)分別下跌3.7%和4.7%。這兩檔股票因LGBT營銷活動與客戶發生衝突後出現暴跌。

交易員也在密切關注最新的經濟報告。數據顯示，3月份美國房價加速上漲，5月美國消費者信心指數降至六個月低點，因為在債務上限僵局之際，對勞動市場和商業形勢前景的看法都有所惡化。

「我們認為消費者信心下降是另一個看漲的反向指標，」 Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin說。「鑒於場外有超過5兆美元的現金，股市動能強勁，債務上限已經接近解決，我們認為股票今年表現良好的充分理由。」

投資人將有機會分析更多數據，包括周五的就業數據，以了解美國經濟的健康狀況以及聯儲會繼續加息的可能性。利率交換交易員預料聯準會（Fed）還會升息至少25個基點。

里奇蒙聯儲銀行總裁巴爾金周二表示，他正在尋找需求降溫的跡象，以確信通膨會緩解。