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晶片業首例！輝達股價再飆近5% 加入市值1兆美元俱樂部

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晶片業首例！輝達股價再飆近5% 加入市值1兆美元俱樂部

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達在美股30日早盤再飆近5%，市值突破1兆美元大關，為首家加入1兆美元俱樂部的晶片大廠。歐新社
輝達在美股30日早盤再飆近5%，市值突破1兆美元大關，為首家加入1兆美元俱樂部的晶片大廠。歐新社

人工智慧（AI）狂潮持續發威，美股周一（29日）適逢陣亡將士紀念日休市一天，周二（30日）早盤，輝達股價再飆近5%，市值突破1兆美元大關，為首家加入1兆美元俱樂部的晶片大廠。

這表示輝達躋身超級科技巨擘，與蘋果、Google母公司字母（Alphabet）、微軟、亞馬遜，同為1兆美元俱樂部成員。臉書母公司Meta原本也是成員，但如今市值降至6,700億美元。

台積電市值為5,350億美元，在全球晶片廠中排名第二，僅次於輝達。

輝達上周財測比分析師預期高出50%，讓投資人大感驚喜，引爆該公司本波漲勢。Great Hill Capital董事長海斯說：「此刻輝達是AI的代表性企業，若AI趨勢真的，市場正開始接受。」

費半指數早盤漲0.8%，台積電ADR也在平盤之上；紐約三大指數則漲跌互見，道瓊跌逾百點，標普500和那斯達克綜合指數則走高。

美股 輝達 AI

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