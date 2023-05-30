晶片業首例！輝達股價再飆近5% 加入市值1兆美元俱樂部
人工智慧（AI）狂潮持續發威，美股周一（29日）適逢陣亡將士紀念日休市一天，周二（30日）早盤，輝達股價再飆近5%，市值突破1兆美元大關，為首家加入1兆美元俱樂部的晶片大廠。
這表示輝達躋身超級科技巨擘，與蘋果、Google母公司字母（Alphabet）、微軟、亞馬遜，同為1兆美元俱樂部成員。臉書母公司Meta原本也是成員，但如今市值降至6,700億美元。
台積電市值為5,350億美元，在全球晶片廠中排名第二，僅次於輝達。
輝達上周財測比分析師預期高出50%，讓投資人大感驚喜，引爆該公司本波漲勢。Great Hill Capital董事長海斯說：「此刻輝達是AI的代表性企業，若AI趨勢真的，市場正開始接受。」
費半指數早盤漲0.8%，台積電ADR也在平盤之上；紐約三大指數則漲跌互見，道瓊跌逾百點，標普500和那斯達克綜合指數則走高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言