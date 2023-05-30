日財務省外匯主管警告：日圓走跌必要時將採取行動

在日圓貶至去年11月以來的最低點後，日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人警告說，若有必要，政府將採取行動。

在財務省、央行和金融廳於30日傍晚召開3月以來的首次三方會議後，神田真人對記者說：「重要的是外匯市場反映基本面並以平穩方式波動，過度波動實不可取。」「政府將繼續密切關注市場走勢，若有必要，將採取適當的應對措施。」

這場臨時會議於東京時間下午5時30分過後不久舉行，但未發表任何聲明。

日本去年9月和10月於日圓跌破150大關後均出手干預，以支撐日圓匯率。隨著開會消息傳出，日圓30日立即從盤中低點140.93日圓反彈。在會後，日圓兌美元進一步至139.79日圓，升幅約0.5%。

有些分析師表示，隨著貿易帳的改善和旅遊人數增加提供支撐，日圓兌美元匯價接近觸底，不太可能跌至需要干預的水準。 日圓兌美元今年下跌逾6%。

Monex Inc.的債券和外匯交易員Tsutomu Soma表示：「目前，政府不可能干預，因為在日圓走軟情況下，股市一直偏強。」「若跌至145日圓價位，投資人可能會較緊張。」

這三大日本財金機關的代表上次開會是在3月17日，目的是為因應美國矽谷銀行（SVB）倒閉後全球銀行業的不安情緒。