職場焦慮！青年被逼靠「自主無償加班」上位 學者：恐有反效果

國際浮現經濟衰退的風險，AI將取代大量工作等狀況，都使得新時代青年產生焦慮，以致經常自主無償加班。學者指出，長時間的無償加班並非長久之道，還可能出現疲勞與壓力不堪負荷的狀況，影響到工作表現。

對於職涯的不安全感

《BBC》報導，ADP 研究所於4月調查了17個國家、32000名勞工後發現，18到24歲的年輕人平均每週無償工作的時間多達8小時30分鐘，常見的狀況是早起、或運用午休進行工作。相比之下，45到54歲的民眾無償工作的時間僅有7小時28分鐘；55歲以上則僅5小時14分鐘。

專家分析，許多年輕時代一出社會就碰上新冠疫情，剛工作隨就看到裁員潮，加上經濟前景不樂觀與AI崛起等狀況，導致該族群認為，需要通過加班向雇主證明自己的價值。ADP 研究所經濟學家理查森表示，「對於職涯的不安全感似乎是年輕時代勤奮工作的驅動力」，這種憂慮感籠罩了年輕時代。

更努力提高生產力

40多歲的高階管理課程教練霍利迪表示，「我大學畢業的時候，沒有如同現今青少年的焦慮情緒，儘管當時我不確定是否能獲得我期望中的工作，但我確信我會找到工作，而且只要努力工作，我就能買得起房子，但現今狀況顯然已經是今非昔比。」

現年25歲的公關主管瑪汀說，她現在每天都要早起確認各領域的突發新聞，並會在晚上花時間確保自己已準備好隔天的工作。她指出，除了對工作焦慮感之外，社交軟體上有許多年輕人在談論「斜槓工作」，導致她認為自己也該更努力提高生產力。

壓力導致表現差

霍利迪指出，預計青年時代拚加班的趨勢不會短時間改變，該族群仍會是充滿焦慮的地方，認為「為了生存，他們有義務加班」。她警告，但長時間過勞工作並非長久之道，如果青年時代不放慢腳步，迎接他們的恐怕不是突飛猛進，而是壓力與疲倦。

《BBC》報導，研究指出，青年世代比其他任何族群更容易感受到焦慮與疲倦，更導致他們工作表現差勁。根據蓋洛普2022年的數據，青年世代是工作中最不敬業的群體，常常因為工作壓力出現，溝通失常、孤獨或缺乏合作等狀況。

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