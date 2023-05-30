汽車、能源、電池業者搶 電池金屬供應鏈戰爭愈演愈烈

隨著電動車市場的競爭日益白熱化，關鍵電池金屬的「供應鏈戰爭」持續升溫。然而，不只電池和礦業公司直接需要這些金屬，汽車製造商和能源業者也都已調入這場礦產爭奪戰。

BusinessKorea報導，美國通用汽車（GM）今年1月宣布，投資6.5億美元於加拿大鋰礦業者Lithium Americas，打算2026年開始大規模生產內華達州一處礦場的鋰礦。通用也已和美國Albermarle及智利SQM等主要礦商簽署供應合約。

此外，福特汽車（Ford）將從Albermarle和Nemaska鋰礦公司獲得氫氧化鋰的長期供應，並從SQM取得碳酸鋰和氫氧化鋰。

特斯拉在德州的煉鋰廠已在8日動土，目標是2025年開始生產5萬噸的氫氧化鋰，相當於100萬輛電動車的需求水準。

汽車製造商積極取得電池金屬供應，是為了搶得「價格競爭力」並「打造供應鏈」。隨著比亞迪等中國大陸電動車製造商正以低價敲進全球市場，透過收購礦產所省的成本，也能壓低電動車售價。

此外，在最近全球供應鏈的「去中國」趨勢下，建立電池供應鏈已是車廠完成自家電動車生產計畫的必要環節，華爾街日報便指出，電動車電池供不應求，正促使汽車業者直接跳入不熟悉且高風險的採礦事業。

最近，就連全球最大的石化業者埃克森美孚（ExxonMobil）也進軍鋰生產業務。華爾街日報日前指出，埃克森美孚以1億美元收購阿肯色州的鋰礦開採權，原因正是電動車日益成為主流，埃克森美孚想多元化事業。

南韓電池製造商和礦商已全力推動供應鏈的垂直整合，LG新能源最近和在北美經營一座鋰礦場的澳洲Green Technology金屬公司簽訂供應合約，取得生產氫氧化鋰的關鍵金屬鋰礦砂。

SK也和美國Westwater攜手合作，將用精煉後的石墨開發電池的負極。浦項國際公司將投資1,000億美元於坦尚尼亞的一座石墨礦場，計劃供應石墨給埔項集團子公司埔項FUTURE M。