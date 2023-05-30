38,000點或28,000點？日經指數能漲多高 要看這一國

日經指數反彈至逾30年來最高，很可能還會繼續漲。但日經訪調的專業投資人對該指數後市看法差異很大，主要取決於美國經濟走向。

有225支成分股的日經指數是今年來表現最好的大型股市，漲幅接近20%，比美股標普500指數的兩倍多。此一佳績在過去30年間排第三，僅次於2023年和1999年。

彭博報導，日股因為日相岸田文雄可能宣布提早大選，帶動買盤進駐，這個理由在過去30年間一直都能激勵日股走高。投資人揣測，岸田可能趁G7峰會後支持率攀升，最快在6月宣布解散下院，以便7月舉行大選。

根據野村證券，自1990年以來有11次，日經225指數在解散下院到選舉投票日之間上揚，平均報酬率是4%左右。野村證券首席股票策略師Yunosuki Ikeda說，一個潛在原因是選舉能吸引海外投資人對日本的注意力。

支撐日股漲勢的理由還包括日本經濟展望改善、億萬富豪投資人巴菲特展現投資興趣，以及東京證交所促低股價淨值比公司改善治理等等。另有分析師看好央行持續採行的貨幣寬鬆政策，能支持股市。

至於能漲多高，三井住友資產管理公司首席總經策略師Masayuki Kichikawa最樂觀。他預期日經225指數在2024年第1季漲到38,000點，遠高於周一收盤時、1990年來最高的31,233點。他說：「日本的總體經濟環境出現改善訊號。」此外，薪資廣泛成長的多個因素讓企業有較多漲價空間，將更高的成本轉嫁出去，改善獲利。

Ikeda說，日本央行2024年4月之前可能都不會結束負利率政策，但日經指數在7月觸及33,000點後，12月會下跌到29,000點。

市場參與者雖舉出日本這邊有多項好消息，但他們對美國經濟前景看法分歧。Kichikawa說通膨將觸頂，美國經濟實現「軟著陸」，不會陷入負成長。Resona資產管理公司資深基金經理人Koji Toda則抱持較謹慎態度，預估日經指數10月將跌到28,500點，因實際的經濟數據證明美國經濟放經。