俄國遊客湧入 馬爾地夫觀光復甦

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

馬爾地夫的疫後觀光復甦領先其他亞洲旅遊勝地，部分是因為俄烏戰爭爆發，許多歐美國家禁止俄羅斯民眾入境，進而促使大批俄國遊客湧向這個南亞島國。

日經新聞報導，馬爾地夫今年第1季共接待逾52.3萬名外國遊客，比2019年同期增長8.5%，成為全球最快觀光客人數超越新冠疫情爆發前水準的國家之一。其中俄國遊客占最大宗，共有65,060人，比2019年同期增加逾一倍。

這個南亞最小國向來不在俄國遊客的造訪清單上，一直到2021年Delta變異病毒疫情達到最高峰，幾乎所有國家都封鎖邊境，馬爾地夫卻一反趨勢地維持開放機場，因而成為俄國遊客的旅遊熱點。

之後疫情消退，馬爾地夫的受歡迎程度並未隨之衰減，尤其是去年俄烏戰爭爆發後，歐洲和北美國家都禁止俄國班機飛經他們的空域，俄國度假客因而很難再去造訪一些他們喜愛的歐洲景點。

不同於歐洲國家，南亞和東南亞國家一直為俄國觀光客敞開大門。例如斯里蘭卡，今年1到4月共迎接9.5萬名俄國遊客，比2019年同期的4.3萬人暴增。

馬爾地夫 俄烏戰爭 疫情

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